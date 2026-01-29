Emma Heming, esposa de Bruce Willis, da devastadora noticia del actor de Hollywood: "Es difícil"

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta la exmodelo estadounidense, Emma Heming, está dando mucho de que hablar debido a que recientemente brindó una entrevista en la que dio una devastadora noticia con respecto al estado de salud de su esposo, el reconocido actor, Bruce Willis. Como se sabe, la querida estrella de Hollywood, tiene casi cuatro años luchando contra la demencia frontotemporal y la afasia.

Emma después de haber causado una ola de preocupación al hablar en pasado de Bruce, el pasado 28 de enero, salió a la luz su entrevista con Cameron Oaks Rogers, para su pódcast Conversations with Cam, habló con respecto al estilo de vida Bruce con su enfermedad, afirmando que se encuentra bien, pero no es capaz de entender su realidad: "No sabe que tiene demencia frontotemporal. No es que lo niegue ni que lo evite; simplemente, su cerebro ya no es capaz de reconocerlo. Nunca llegó a atar cabos".

Emma, completamente devastada por la situación, declaró que el actor de Duro de Matar siempre ha luchado para mantenerse siendo él mismo, aunque su cerebro como tal no lo hace consciente de lo que sufre, afirmando que dentro de todo, eso es un sufrimiento menos: "Bruce nunca, nunca se rindió. Creo que ahí reside tanto la bendición como la maldición de esta enfermedad: que nunca fue consciente de que la padecía, y, sinceramente, me alegra mucho que sea así. Me tranquiliza saber que no lo sabe".

Según Emma, Bruce no está evadiendo su realidad o trata de mantenerse en negación, sino que en realidad tiene una condición dentro de la misma afección, en el que su cerebro no logra identificar que no habla, que no hace las conexiones que debería, por lo que no sabe que está enfermo: "Existe una afección neurológica asociada a la DFT y a otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que su cerebro no puede identificar lo que le sucede".

At 70 years old, Bruce Willis doesn't remember he was once a famous actor.



In Feb 2023, His family announced that he had been diagnosed with a BRAIN DISORDER



Sad to see our childhood hero like this uD83DuDE22uD83DuDC94 pic.twitter.com/y2Q4Yxizls — ??? (@moody1ksa) July 22, 2025

Perciben esa situación como su normalidad, sin ser conscientes de que algo ha cambiado. La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque piensan: 'Estoy bien, estoy bien'. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad", agregó.

De la misma manera, la exmodelo declaró que pese a todo lo que vive, aún así, el actor de Sexto Sentido sigue manteniendo tanto con ella como con sus cinco hijas, una manera especial para conectar, para comunicarse más allá de las palabras, que lo hace mucho más especial: "Se conecta conmigo y con nuestras hijas de una manera distinta, pero sigue siendo una manera hermosa. Sigue siendo muy significativa. Simplemente es diferente"

Finalmente, declaró que una de las fortunas dentro de la oscuridad, es el hecho de que en conductas no ha tenido tantos problemas, o sea, mantiene gran parte de lo que era, pero no se ha perdido del todo, como otros pacientes: "Tiene más problemas de lenguaje que de comportamiento y no quiero decir que tengamos suerte con eso, pero por lo que he oído sobre los síntomas de comportamiento, son realmente difíciles".

Bruce Willis is not aware of his dementia diagnosis and still recognizes his family members, reveals his wife Emma Heming Willis.



"They think this is their normal. There is this neurological condition that comes with FTD and other types of dementia that’s called anosognosia,… pic.twitter.com/fcYmTq8IVJ — Variety (@Variety) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui