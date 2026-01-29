(FOTOS) Revelan cómo lucen los actores que encarnarán a The Beatles en la gran pantalla

Ciudad de México.- La original forma de promocionar el proyecto The Beatles – A Four-Film Cinematic Event se convirtió en toda una sensación en redes sociales, luego de que se revelaran las primeras imágenes oficiales del elenco caracterizado como los cuatro talentosos jóvenes ingleses que, con el paso de los años, se transformaron en grandes exponentes de la música a nivel internacional y cuyas canciones siguen escuchándose hasta la actualidad.

De acuerdo con información de Sony Pictures, las fotografías fueron distribuidas como postales físicas en el Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA), institución donde estudiaron Paul McCartney y George Harrison, dato bien conocido por millones de fanáticos. Fueron los propios alumnos quienes se encargaron de compartir este material en la web, una estrategia que funcionó a la perfección, ya que desde hace varias horas no ha dejado de ser tema de conversación.

Actores escogidos

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles de la cinta debido a que aún falta que se revelen más datos, basándose exclusivamente en las imágenes se puede deducir que la producción planea abarcar distintas etapas de la vida de los músicos. Esto se debe a que los actores elegidos para traerlos de regreso a la pantalla grande aparecen caracterizados en diferentes momentos de su trayectoria.

Postales en las redes sociales oficiales

Paul Mescal interpreta a Paul McCartney, mientras que Harris Dickinson dará vida al emblemático e inolvidable John Lennon. Por su parte, Joseph Quinn encarna a George Harrison, mientras que Barry Keoghan se mete en la piel de Ringo Starr. En una de las postales se aprecia a Mescal frente a los ladrillos del Cavern Club, emblemático local de Liverpool que vio nacer a una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

De acuerdo con medios como Daily Mail, en el elenco también están contemplados Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai en el papel de Yoko Ono, Aimee Lou Wood dando vida a Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce interpretando a Maureen Starkey. Asimismo, James Norton encarnaría al mánager Brian Epstein y, por último, Harry Lloyd dará vida al productor George Martin, conocido como el quinto Beatle. Cabe señalar que, por supuesto, se utilizarán locaciones emblemáticas como los Abbey Road Studios de Londres y el famoso cruce peatonal del álbum Abbey Road. Ahora te toca a ti, pues el estreno está previsto para abril de 2028, ¿piensas verla?

Fuente: Tribuna del Yaqui