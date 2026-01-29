Horóscopos Mhoni Vidente HOY 29 de enero 2026: Conoce la fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Los horóscopos de hoy llegan con advertencias y oportunidades claras para todos los signos zodiacales. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, este jueves 29 de enero de 2026 estará marcado por decisiones importantes, cierre de ciclos y movimientos inesperados, especialmente en temas de dinero y relaciones personales. La astróloga señala que es un día ideal para ordenar pendientes, pensar con cabeza fría y no confiarse de promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad. ¡Lee más aquí!

Aries

Este jueves 29 de enero de 2026 te obliga a bajar la velocidad. Hay decisiones laborales que no deben tomarse a la ligera. En lo económico, evita gastos de belleza o ropa, no es el momento. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar tensiones.

Tauro

Día favorable para acuerdos y negociaciones. Recibes una propuesta que vale la pena analizar a fondo, dice Mhoni Vidente. En temas personales, alguien cercano necesita tu apoyo más de lo que imaginas.

Géminis

La energía del día te impulsa a reorganizar tu rutina. Cambios en el trabajo o estudios pueden sentirse pesados, pero a largo plazo serán positivos. Evita discusiones innecesarias con familiares.

Cáncer

Este jueves trae claridad emocional; encontrarás más guía en tu corazón, dice Mhoni Vidente en el ???????horóscopo de hoy. Tomas distancia de situaciones que ya no te aportan tranquilidad. Buen momento para poner límites y cuidar tu estabilidad mental.

Leo

Atención con el dinero: revisa pagos, contratos o compromisos financieros. En el plano sentimental, una sorpresa puede cambiar el rumbo del día, ya sea para bien o para replantear decisiones.

Virgo

Jornada ideal para cerrar pendientes. Tu capacidad de análisis estará al máximo. En relaciones personales, no intentes controlar todo; dejar fluir te dará mejores resultados.

Libra

El día favorece conversaciones importantes. Es momento de decir lo que piensas sin rodeos, pero con tacto. En lo laboral, se avecina un ajuste que puede beneficiarte.

Escorpio

La intuición será tu mejor aliada. Detectas verdades ocultas y actúas con inteligencia. En el amor, evita celos o suposiciones sin fundamento.

Sagitario

Jueves de movimiento y cambios. Puede surgir un viaje, trámite o propuesta inesperada. Mantente flexible. En salud, cuida el descanso y evita excesos.

Capricornio

Día productivo si sabes priorizar. El esfuerzo reciente empieza a rendir frutos. En lo personal, alguien del pasado reaparece con una intención distinta.

Acuario

La creatividad se activa, pero también las dudas. No tomes decisiones apresuradas, dice la pitonisa cubana. En lo económico, es mejor ahorrar que arriesgar. Escucha consejos de personas con experiencia.

Piscis

Sensibilidad elevada este jueves 29 de enero de 2026, dicen los horóscopos de Mhoni Vidente. Cuida tus emociones y no cargues problemas ajenos. Buen momento para dedicar tiempo a ti y ordenar pensamientos antes de actuar.

