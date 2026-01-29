"Me diagnosticaron cáncer": Conductora de Televisa hace dura confesión y hace un llamado a sus fans

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa y periodista mexicana, Viviana Martínez, recientemente se sinceró con sus millones de seguidores, y por primera vez reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel en hace 15 años, pero que ahora, es relevante porque se sospechó de una posible recaída, haciendo una dura confesión. De la misma manera, también hizo un llamado a sus fans.

La excolaborada de Al Aire con Paola Rojas a través de sus redes sociales compartió un video en el que confesó que hace unos días vivió momentos sumamente aterradores después de que se encontró un lunar en la espalda, por lo que decidió ir al dermatólogo para que lo analice. Ante esto, explicó que motivo es porque tiene antecedentes, ya que en el 2011 le fue diagnóstico cáncer de piel.

En su publicación de Instagram, mostró la herida en su espalda que le quedó como el resultado de haberle extraído su lunar para que lo analizaran, confesando que aunque confiaba en que todo saldría bien, dado a sus antecedentes, tuvo mucho miedo de que una vez más, tras 15 años de haber librado el cáncer, tuviera un diagnostico positivo: "Me daba terror ir de nuevo a que me quitaran otro lunar, mi cabeza durante meses fue mi peor enemiga. Fui, y gracias a Dios no era melanoma".

Ante esto, la expresentadora de Las Hijas de la Madre Tierra, declaró que el motivo para compartir esto es debido a que quiere hacer conciencia en la gente para que ante cualquier señal de su cuerpo, como los lunares o pecas que salgan, vayan a revisarse para poder obtener un diagnóstico a tiempo, además de pedir que no se automediquen: "Mi único objetivo con este post es que si tienes lunares y pequitas, ve a que te revise tu doctor. Y tú que me lees, no veas internet. Yo me hice miles de historias, ve al doctor".

Como era de esperarse, cientos de sus seguidores le aplaudieron la valentía de contar un poco de esa historia tan personal de su vida, mientras que sus colegas del medio, como Odalys Ramírez, se dijeron felices y tranquilas de saber que estaba bien y se encuentra fuera de peligro. Se espera que pronto, Viviana hablé con respecto a esta situación y narré historias del pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui