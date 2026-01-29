Muere Óscar Alvarado, cantante de corridos BALEADO; su hermano rompe el silencio con DESGARRADOR mensaje

Durango, Durango. - La madrugada de este jueves 29 de enero de 2026, el mundo de la música vuelve a estar de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de los exponentes de la música regional mexicana, Óscar Alvarado, quien había permanecido hospitalizado tras ser víctima de un ataque armado durante una riña ocurrida en Durango. A continuación, en TRIBUNA te presentamos todos los detalles.

Aquella fatídica madrugada del domingo 18 de enero, Óscar se encontraba en un bar y los hechos sucedieron mientras se presentaba en vivo, a raíz de una aparente discusión con un cliente del establecimiento. De acuerdo con información extraoficial, los primeros reportes indicaron que el artista, originario del norte de México, recibió al menos tres impactos de bala en la zona del tórax, lo que puso en riesgo sus órganos vitales. Posteriormente, permaneció varios días en terapia intensiva.

Durante esos difíciles momentos, su hermano Mayito Alvarado, también dedicado a la música, mantuvo a los seguidores informados sobre la situación a través de su Instagram y solicitó oraciones por el intérprete: "Familia y amigos, les pido sus oraciones por la salud y recuperación de mi hermano Óscar Alvarado, sigue luchando por mantenerse a salvo", escribió con la esperanza de un milagro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida, hace unas horas Mayito rompió el silencio con un desgarrador mensaje, compartiendo que su vida nunca volverá a ser la misma por la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

Óscar Alvarado

"Acaba de fallecer mi carnal, ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. D.E.P. No tengo palabras para describir lo que siento. Mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Óscar, descansa en paz. No lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mi, mi rey. La vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado, andeleee", expresó con profundo dolor.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no han reportado detenidos ni avances sobre este crimen que dejó a una familia con un asiento vacío. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización sobre el caso; por ahora, los fans del joven intérprete están consternados y han llenado las redes sociales de lamentaciones, recordando a Óscar Alvarado y su legado en la música regional mexicana.

