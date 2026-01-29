Pepe Aguilar estalla en vivo, Lorenzo Méndez habla sobre su relación con Chiquis Rivera y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este jueves 29 de enero, entérate de que Pepe Aguilar arremete en contra de reportera, acusándola de meterse con su familia, como por ejemplo, el haber criticado a Ángela Aguilar y a otros elementos de su familia de manera pública en los últimos meses.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Selena Gomez se reencontrará con Justin Bieber después de ocho años

Después de ocho años separados y no volver a tener encuentros, la reconocida actriz, Selena Gomez, va a reencontrarse con su expareja, el cantante Justin Bieber, durante la ceremonia de los Grammys 2026. Como se recordará, después de casi 10 años de una relación amorosa entre separaciones y reconciliaciones, en el año 2018 terminaron esto de manera definitiva, siendo en noviembre de 2017 la última vez cuando ambos fueron fotografiados durante una salida informal en Los Ángeles. Desde ese momento, la intérprete de 'Look At Her Now' y el cantante canadiense no han vuelto a ser vistos juntos.

Lorenzo Méndez habla sobre su relación con Chiquis Rivera

El cantante Lorenzo Méndez, recientemente, habló sobre su matrimonio con Chiquis Rivera, calificándola como una relación 'tóxica' debido a supuestos celos de la cantante que la llevaron incluso a instalarle un GPS para saber su ubicación en todo momento. El cantante relató que, a pesar de las discusiones, continuó viajando cada dos semanas para mantener contacto con ellas, aunque esto provocaba nuevas tensiones en la relación. Incluso, el cantante sorprendió al revelar que vivió episodios de violencia durante la relación: "Te estaba diciendo que me llegó a pegar. Estaba deprimido, ya no era yo, me quise suicidar".

Pepe Aguilar estalla en vivo

Lo que pintaba para una entrevista tranquila terminó en tensión total en vivo, cuando el cantante Pepe Aguilar encaró a Ninette Ríos en 'Despierta América' por hablar de su familia cuando él no está. Pues se ha viralizado un video en el que aparece visiblemente molesto en plena entrevista, y sin dudarlo ni un segundo arremete en contra de la reportera, acusándola de meterse con su familia, como por ejemplo el haber criticado a Ángela Aguilar y a otros elementos de su familia de manera pública en los últimos meses. Como se sabe, desde hace casi dos años, Ángela no ha parado de recibir ataques por parte de millones alrededor del mundo, a causa de su inesperado matrimonio con Christian Nodal, el cual llegó solamente dos meses después de que este anunciara que, pese a tener una bebé de ocho meses, se separa de Cazzu en el mes de mayo.

Fuente. Tribuna del Yaqui