¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Ernesto Cazares sufriría accidente este jueves 29 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules pasarían un mal momento porque Ernesto Cazares, por desgracia, sufrirá doloroso accidente en competencia. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 29 de enero del 2026, y quién también se llevará el Draft Varonil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para el equipo rojo debido a que están muy presionados por mantener su dominio y mantener las comodidades. Pero, al parecer, mientras que está en juego la Villa 360, el hermano de Aristeo Cazares al parecer va a tener una caída de una de las escaleras de espaldas, por lo que preocupa el que se lastime de manera que deba abandonar la competencia, pues hasta se lo llevan al hospital.

Ahora, en vez de jugarse alguna medalla, igual que el pasado lunes 26 de enero, va a haber el Draft Varonil, en el que cuatro hombres van a presentarse para disputarse su lugar para la décima temporada de la emisión deportiva. Con respecto a los spoilers, se ha dicho que aunque no hay nada seguro, una vez más el practicante de crossfit Jerry Lizárraga, será quién aproveche sus dos vidas extras y sea el primer confirmado, dejando el segundo puesto para el parkourista George Munro, que llega con 1 vida esta, mientras que el jugador de bádminton Job Castillos, y el futbolista Alberto 'Guamerú' García, quedarán fuera.

Inevitablemente, los Azules confrontaron a Valery por haber festejado su premio con los Rojos. Ella, sin pelos en la lengua, se defendió. ¿Crees que están exagerando al ser tan estrictos con ella?#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/v3P98TtsbP — Exatlón México (@ExatlonMx) January 29, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los rojos, liderado por Mati Álvarez, siendo la tercera defensa efectiva por parte de los escarlatas. De ser así, los integrantes del equipo liderados por Koke Guerrero regresarían a las Barracas y tendrían una intensa pelea.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para disfrutar de las cómodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui