Selena Gomez se reencontrará con Justin Bieber en los Grammys 2026 tras ocho años separados

Nueva York, Estados Unidos.- Después de ocho años separados y no volver a tener encuentros, al menos de manera pública, la reconocida cantante y actriz, Selena Gomez, en este año va a reencontrarse con Justin Bieber, el cantante de origen canadiense con el que tuvo una larga relación intermitente, durante la ceremonia de los Grammys 2026. Se desconoce si la esposa del cantante, Hailey Bieber, estará a su lado.

Como se sabe, la 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en la que Bieber se presentará como invitado y nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por SWAG, Mejor Interpretación Pop Solista con DAISIES y Mejor Interpretación de R&B por YUKON, mientras Gomez lo estará por Mejor Grabación Dance Pop con Bluest Flame, a dueto con su esposo, Benny Blanco.

Como se recordará, después de casi 10 años de una relación amorosas entre separaciones y reconciliación, en el año del 2018 terminaron esto de manera definitiva, siendo en noviembre de 2017 la última vez cuando ambos fueron fotografiados durante una salida informal en Los Ángeles. Desde ese momento, la intérprete de Look At Her Now y el cantante canadiense no han vuelto a ser vistos juntos.

The 2026 Grammys Record of the Year nominees on Spotify: pic.twitter.com/lCZz7PQNX4 — FOREIGN (@SPICE2K) January 24, 2026

Pero ahora, que el creador de temas como 10000 Hours ha sido confirmado como artista invitado en la ceremonia, marcando su regreso al escenario de los Grammy después de varios años. Aunque no se sabe si él sí estará presente junto a su esposa, su presentación ya se ha vuelto de las más esperadas por sus millones de fans que han pedido esto por varios años, en especial porque estará Gomez.

Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los dos artistas, ni la pareja de estos, no se han pronunciado ante la información de este reencuentro, además de que posiblemente no lleguen a coincidir en el mismo espacio, dado a que el recinto es bastante grande y no han estado nominados a la misma categoría.

