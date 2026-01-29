Su bebé nació muerto: Actriz de Televisa narra el momento más desgarrador de su vida y conmueve

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora de origen mexicana, Jacky Bracamontes, recientemente abrió su corazón ante el público, pues revivió el momento más desgarrador de su vida, que fue cuando pasó de estar en un sueño a una pesadilla, pues su bebé nació muerto, junto a una confesión con la cual logró conmover hasta las lágrimas a sus millones de seguidores.

En el año del 2013, la expresentadora de Netas Divinas esperaba con gran ilusión a su primer par de mellizos, una niña y un niño, con total ilusión y con la esperanza de volverse en una familia de 4, sin embargo, el sueño se volvió una pesadilla, pues su varón nació sin vida, dejándola completamente devastada. Ahora, han salido a la luz la manera en que abordó el tema con su hija mayor y las menores en una inocente plática.

Según lo relatado por la propia actriz de Las Tontas No Van Al Cielo, todo iba de forma natural, sin problemas, hasta que llegó la semana 34, pero que poco después, comenzó a sentir contracciones, que los médicos le dijeron que era algo esperado en esa etapa, sin embargo, durante un viaje, las molestias regresaron con mayor intensidad y fue llevada de emergencia al hospital. Ahí los médicos notaron que el corazón de uno de los bebés casi no se escuchaba.

Diosito sabe porqué… https://t.co/4oz1JxZAXM — JACKY BRACAMONTES (@jackybrv) August 9, 2018

Ante esto, mencionó que su cesárea fue inmediata, pero esperaban que aunque fuera una emergencia y un nacimiento prematuro, con esta elección se salvaran ambos pequeños, pero por desgracia no fue así, y su varón terminó sin vida desde antes del nacimiento: "Martín fue quien me contó todo. Me dijo que el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido. Ahí se me cayó el mundo. Lloré mucho, lloré meses".

De la misma manera, recordó que hace poco “Le empecé a platicar todo, yo muy tranquila… les empecé a platicar todo desde el antes… tratando de explicarle a su nivel. Entonces le digo que me abrieron la panza y tu hermanito que estaba dentro contigo ya había fallecido”, narró.

Jacky trató de responder desde el amor, no desde la explicación médica. “Le dije ‘es que Dios quiso que se fuera al cielo’… ‘no sé la respuesta. No sé, a veces Dios toma decisiones que no entendemos’”.

“Mamá, ya sé por qué Diosito se lo llevó al cielo… para tener un angelito que nos cuidara, sino no tendríamos un angelito que nos cuidara”.

Fuente: Tribuna del Yaqui