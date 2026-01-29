Terror en Tulum: Roberto Palazuelos sufre violento asalto en su hotel de lujo; arrestan a 4 personas

Ciudad de México.- Desgraciadamente se vivieron momentos de auténtico terror en Tulum, debido a que recientemente se ha informado que ocurrió un violento asalto en un hotel de Roberto Palazuelos, el reconocido actor y empresario mexicano que ha sobresalido por sus polémicas. Según los informes que han salido a la luz, las autoridades pudieron arrestar a cuatro de los delincuentes que invadieron la propiedad del también abogado mexicano.

El pasado miércoles 28 de enero de este 2026, lo que parecía ser un día de vacaciones para cientos de turistas, se volvió en un momento de terror y angustia, debido a que varias personas invadieron el Hotel Diamante K, propiedad del actor de Televisa antes mencionado, al menos según la información preliminar de las autoridades estatales. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía de Quintana Roo, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día anteriormente mencionado, con el fin de robarse bienes del establecimiento.

Durante el asalto, los agresores amagaron y exigieron uno de los empleadoa del hotel las llaves del inmueble, con la intención de acceder a diversas áreas del hotel, pero que este no cedió a la presión y se negó a dar el acceso, por lo que fue brutalmente golpeado, siendo lesionado de manera grave, requiriendo de atención médica. Con respecto a los agresores, estos decidieron huir del lugar tras la paliza al hombre que laboraba.

Roberto no estaba en el hotel al momento del asalto, según informes. Internet

La Fiscalía mencionó que afortunadamente, se activaron las alarmas a tiempo y se desplegó un operativo, comenzando una coordinación con inteligencia para que se revisaran las cámaras de seguridad del lugar y la búsqueda de los sujeto. Al parecer los resultaron fueron casi inmediatos, pudiendo identificar a los asaltantes, lo que a su vez permitió que fueran localizados y detenidos, los presuntos cuatro responsables de esta terrible situación.

La FGE precisó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas. Hasta el momento, el denominado 'Diamante Negro' no se ha pronunciado a este hecho,, pero se ha dicho que los huéspedes no fueron afectados durante el atraco.

Roberto no se ha pronunciado al asalto. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui