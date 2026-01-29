Tristeza en 'Ventaneando': Afirman que Pati Chapoy enfrenta una pérdida importante: "Lo lamento"

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Ventaneando no solo está pasado por polémica, sino que también por una triste situación, debido a que recientemente han afirmado que la reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, hace poco que tuvo que enfrentar una pérdida importante con respecto al programa que por 30 años ha sido su proyecto de vida, incluso la fuente afirmó que "lamento la situación" por la que pasa.

En medio de las celebraciones de los 30 años del vespertino de TV Azteca al aire, se ha acusado a Chapoy de hacer la vida de sus colaboradores un completo infierno, señalando que supuestamente, Daniel Bisogno fue uno de los afectados. Su exasistente, Ernesto Hernández, afirmó que fuera de cámaras se viven amenazas, agresiones físicas y hasta fraudes, mientras que Alex Bisogno, señala que han cometido indiscreciones que les han costado todo a muchas familias, como la de él.

Ante estos señalamientos, la periodista de espectáculos ha negado rotundamente todas las acusaciones en su contra, incluso en la rueda de prensa de dicho festejo, declaró que su antiguo colaborador se ha dedicado a levantarle falsos solamente porque estaba "ardido" de ser despedido, incluso declaró que se unió al hermano del difunto actor de Lagunilla, Mi Barrio, solamente para tratar de hundirla ya que solos no han podido.

Ahora, según Ernesto, en el 30 aniversario de Ventaneando, pudo notar que Chapoy usó ropa "x", debido a que una marca de lujo que los vestía, decidió romper su relación laboral con ellos a causa de todos los escándalos y que ya no hay personal que cuiden esas relaciones laborales: "Lamento haberla visto (a Pati) en el aniversario con una ropa equis. La relación (con una marca de lujo) se perdió. Me dijeron que ellos (los de la marca) no querían volver a trabajar".

De la misma manera, la cuenta de X, anteriormente conocida como Twiiter, de espectáculos La tía Sandra, reveló que la marca de lujo que presuntamente dejó de vestir a Chapoy se trata de Carolina Herrera, destacando que es verdad que rompieron toda relación por temas de descuidos y de imagen: "Carolina Herrera ya NO vestirá más a PATRICIA CHAPOY. Después de años siendo su firma de cabecera en Ventaneando, la relación con la casa de moda llegó a su fin".

uD83DuDCCC CONFIRMADO: Carolina Herrera ya NO vestirá más a PATRICIA CHAPOY ?



Después de años siendo su firma de cabecera en Ventaneando, la relación con la casa de moda llegó a su fin.



“La descuidaron por completo… La relación con la marca de lujo se perdió. Me dijeron que ellos… pic.twitter.com/PFEhIslgAi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui