(VIDEO) Paris Jackson escucha música de Christian Nodal y en redes bromean: "Ya es fan de su relación"

California, Estados Unidos.- Paris-Michael Katherine Jackson es la talentosa hija del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson; sin embargo, en esta ocasión la también modelo estadounidense dio de qué hablar por un tema que no está directamente relacionado con su padre, ya que se volvió viral tras compartir un video en sus historias de Instagram, donde de manera curiosa aparecía escuchando nada más y nada menos que al cantante sonorense Christian Nodal.

De hecho, en el material audiovisual se observa a la joven de 27 años conduciendo su automóvil mientras iba acompañada de sus mascotas; incluso, portaba un atuendo acorde con la música, pues vestía un estilo vaquero. En lo que respecta al tema que eligió la famosa, se trata de Aquí abajo, una canción lanzada en 2020 y que forma parte del álbum Ayayay!, un proyecto en el que Nodal abordó la temática del amor perdido.

Evidentemente, con esta acción inesperada, Paris causó un gran revuelo en redes sociales, al grado de que los seguidores del exnovio de Belinda etiquetaron al cantante e incluso se atrevieron a mencionar a Ángela Aguilar. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la pareja no se ha pronunciado al respecto, situación que mantiene sorprendidos a sus fans, pese a que con anterioridad Jackson ya había revelado que disfruta del trabajo musical de Christian Nodal.

Algunos más hicieron memes

¿Qué dijo Paris Jackson?

Fue en junio de 2024 cuando, durante un breve encuentro con medios españoles, confesó que su favorito es precisamente el intérprete de Botella Tras Botella, por lo que no queda duda del alcance que ha logrado el cantautor con el paso de los años. "Por supuesto que escucho música en español. Christian Nodal es mi favorito", aseveró la creadora de contenido, quien suele mantener un contacto constante con sus seguidores.

Porque el talento de mi fav trasciende y la buena música se disfruta plenamente ???uD83DuDD25uD83DuDC9ALa hija del rey Michael Jackson, Paris, lo entiende. #Nodal pic.twitter.com/ni5ITPjxEt — frida del mundo (@fridaaztec54450) January 28, 2026

Los internautas no se quedaron atrás y nuevamente dividieron sus opiniones; por un lado, están quienes se dijeron orgullosos del notable auge que ha tenido el ganador de dos Premios Billboard de la Música Latina: "Son los máximos exponentes de la música ranchera mexicana", escribió @Angie Nuñez en TikTok. Mientras tanto, otros usuarios optaron por recordar la viral frase de Ángela: "Paris, la fan número uno de su relación", comentó @Marydi.

Fuente: Tribuna del Yaqui