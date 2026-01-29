VIDEO: Pepe Aguilar arremete contra reportera en entrevista por críticas contra Ángela Aguilar

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, se encuentra en el centro del escándalo, pues se ha viralizado un video en el que aparece visiblemente molesto en plena entrevista, y sin dudarlo ni un segundo arremete en contra de reportera, acusándola de meterse con su familia, como por ejemplo, el haber criticado a Ángela Aguilar, y a otros elementos de su familia de manera pública en los últimos meses.

Como se sabe, desde hace casi dos años que Ángela no ha parado recibido ataques por parte de millones alrededor del mundo, a causa de su inesperado matrimonio con Christian Nodal, el cual llegó solamente dos meses después de que este anunciara que pese a tener una bebé de ocho meses, se separa de Cazzu en el mes de mayo. Ante esto, se ha sospechado que su relación es producto de una infidelidad y el público aún no logra perdonarla.

Como el padre de Ángela, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, en varias ocasiones ha dejado en claro que no le hacen caso a los chismes en su familia y que apoya a los jóvenes, afirmando que los intérpretes de Dime Cómo Quieres, han llevado una relación hermosa y sin dañar a terceros como se afirma. Siguiendo esta línea defensora hacía su hija y el cantante sonorense, ahora, Pepe decidió confrontar a periodista en entrevista al aire.

Fue durante su participación En casa con Telemundo, que el cantante al hablar sobre sus proyectos y su vida, se tomó un segundo para arremeter en contra de la periodista Rubí Molina, pidiéndole que ahora que estaban cara a cara le dijera todo eso que señala a sus espaldas sobre su familia: "Ahorita que estoy aquí enfrente de ti échale todas las cosas que dices cuando no estoy enfrente de ti, o que dicen, sinceramente. Obviamente no te va a gustar que hablen mal de tus hijos, de tu familia… Yo no miento, yo no calumnio, no ataco, no hablo si no está la persona enfrente de mí".

El intérprete de Por Mujeres Cómo Tu, ante esto, declaró que ha guardado silencio por año y medio, que ha sido paciente, pero ya no desea tolerar esto, mientras que Rubí le afirmó de manera tajante que ella en ningún momento ha emitido comentarios negativos sobre los integrantes de la dinastía Aguilar y mucho menos sobre la menor de sus hijas, destacando que en Telemundo siempre se les ha respetado.

