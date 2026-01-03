Acusan a atleta de 'Exatlón México' de serle infiel a su novia con Mati Álvarez y separarla de Evelyn Guijarro

Ciudad de México.- Recientemente, han estado acusando de infiel y de rompe relaciones a atleta roja, Paulette Gallardo, pues señalan que en esta nueva temporada del Exatlón México, ha tenido un amorío con Mati Álvarez, la mayor campeona del proyecto deportivo, lo que habría sido el motivo de su separación con la campeona vigente por parte de los azules, la lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro.

A lo largo de la historia del reality deportivo de TV Azteca, han nacido varios romances dentro de la emisión, como el de Casandra Ascencio y 'Yomi', y entre estas historias de amor surgió la de Mati y Evelyn, pues aunque ellas jamás han confirmado nada, a lo largo de dos años, se ha especulado que tienen un romance, incluso se dijo que comenzaron esta temporada estando en una relación amorosa.

Pero como se sabe, se comenzó a decir que las rivalidades tan marcadas, en especial entre los hombres azules con Mario 'El Mono' Osuna, y sus festejos burlones ante las victorias que consiguen, crearon una brecha que las llevó a terminar. Poco después, Evelyn al haber ganado la Medalla Femenil y estar en un live en la cuenta de Instagram del Exatlón México, señalando que tienen valores diferentes y ella prefirió que cada uno tomara sus caminos.

Y aunque muchos creyeron que el motivo fueron los celos laborales, ahora comenzó a especularse que la realidad es que Mati habría comenzado a tener sus quereres con la denominado 'Toro Miura', lo que ocasionaría que Evelyn terminara con Álvarez, y lo que la vuelve blanco de ataques, ya que como se sabe, Paulette sale desde hace un año con la exatleta de los rojos, Gloria Murillo, que la apoya desde México.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas

Fuente: Tribuna del Yaqui