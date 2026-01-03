Alfredo Adame denuncia al fallecido actor de Televisa, 'Cachirulo', de intentar de abusar de él

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente ha vuelto a dar de que hablar, debido a que ha denunciado a 'Cachirulo', famoso actor de Televisa que falleció hace más de 20 años, de haber intentado abusar sexualmente de él cuando era solamente un joven de 11 años de edad, incluso afirmó que tuvo otro dos intentos por parte de otros tres sacerdotes.

Durante una entrevista que tuvo para el podcast Barrio glamour, Adame reveló que sufrió cuatro intentos de abuso sexual durante su infancia y parte de su adolescencia, pero que pudo salvarse de ser una víctima del actor y los sacerdotes, en un colegio religioso, a causa de que es un gran peleador y les pudo dar una paliza para evitar esta situación que dejó a todos los presentes en completo shock.

Según Adame, cuando salió con su padre a sus 11 años de edad, para reunirse con sus amistades, y uno de ellos fue el reconocido actor Enrique Alonso, mayormente reconocido como 'Cachirulo', mientras que él leía una revista, solo se le acercó y lo tocó: "Resulta que en mi infancia me intentaron violar 3 sacerdotes, ; bueno, el primero fue un actor, Cachirulo. Tenía 11 años y yo iba a comprar mis revistas de aviones en Sanborns. Mi papá iba a desayunar con sus cuates de la generación y yo me quedaba leyendo las revistas".

Ante esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, aseguró que en ese momento se sintió muy asustado y solamente alcanzó a empujarlo y salir corriendo de aquel lugar, mientras que él lo intentaba llevar hacía su departamento en la zona de Altavista: "Este cuate que siempre estaba ahí me empezó agarrar y luego me dijo vamos a mi departamento vivo en Altavista. Me agarró, me tocó me espanté lo aventé y salí corriendo".

Finalmente contó el resto de las ocasiones en las que diferentes sacerdotes trataron de hacerle lo mismo, cuando era un adolescente e iba a colegios religiosos: "A los 14 años un sacerdote me quiso vio...en un retiro espiritual porque yo estaba en escuela marista; a los 15 me quiso abusar otro, y luego en la secundaria fue el director de la escuela". De la misma manera, explicó que pudo defenderse gracias a que practicaba artes marciales: "A los tres les di porque ya era cinta negra y por eso me cambié al colegio Franco Español".

Fuente: Tribuna del Yaqui