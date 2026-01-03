Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 3 de enero de 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El primer fin de semana completo de 2026 llega con movimientos importantes en los astros y, de acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, este sábado 3 de enero será clave para tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos meses. La energía del día favorece la reflexión, el orden y los cierres necesarios, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades, sobre todo en temas personales y económicos.

Los horóscopos de hoy dicen que será una jornada ideal para escuchar la intuición, resolver pendientes que se han postergado y poner límites claros. ¡Aquí los mensajes de los astros!

Horóscopos de HOY sábado 3 de enero de 2026 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Este sábado 3 de enero de 2026 te invita a bajar el ritmo y pensar antes de actuar. Un asunto relacionado con dinero o trabajo puede requerir mayor atención. Evita discusiones innecesarias y enfócate en cerrar la semana con orden.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza a tomar forma, pero requiere paciencia. El horóscopo de Mhoni Vidente dice que es un buen momento para reorganizar planes y soltar expectativas poco realistas. En el ámbito personal, alguien valora más de lo que imaginas tu presencia y apoyo.

Géminis

Sábado de noticias inesperadas, dicen los mensajes de la pitonisa cubana. Una llamada podría cambiar tus planes del día, pero será para bien. Confía en tu capacidad de adaptación. En lo emocional, conviene hablar con honestidad y sin rodeos.

Cáncer

La energía del día favorece el descanso mental y la reconexión contigo mismo. Evita cargar con problemas ajenos. En temas familiares, se abre una oportunidad para sanar viejas tensiones si decides actuar con empatía.

Leo

Este sábado destaca tu liderazgo natural, incluso en situaciones informales. Alguien buscará tu consejo o apoyo. En lo económico, evita gastos impulsivos. Es un buen día para planear, no necesariamente para ejecutar.

Virgo

Ordenar tus prioridades será clave. Un pendiente que parecía menor puede tomar relevancia si no le prestas atención. En el amor, conviene ser más flexible y no exigir perfección. Escuchar será tan importante como hablar.

Libra

La armonía que buscas comienza desde decisiones pequeñas. Hoy es un buen día para negociar, llegar a acuerdos o retomar un proyecto pausado. En lo personal, una coincidencia te hará reflexionar sobre el rumbo que llevas.

Escorpio

La intuición estará especialmente activa. Confía en lo que sientes, pero evita caer en suposiciones. Un tema emocional podría remover recuerdos del pasado; míralos como aprendizaje y no como carga.

Sagitario

El sábado 3 de enero trae ganas de moverte, cambiar de ambiente o romper la rutina. Si no puedes viajar, busca actividades distintas. En lo laboral o académico, una idea nueva comienza a tomar forma.

Capricornio

Es momento de reconocer avances, aunque parezcan pequeños. La disciplina que has mantenido empieza a rendir frutos. En relaciones personales, muestra más apertura y evita una postura excesivamente rígida.

Acuario

La creatividad se activa este sábado. Es un buen día para escribir, planear o compartir ideas. En lo social, alguien se acercará con una propuesta interesante; analiza los detalles antes de aceptar.

Piscis

Tu sensibilidad será una fortaleza si sabes canalizarla. Evita absorber emociones ajenas. En el amor, un gesto sencillo tendrá gran impacto. El día favorece la introspección y la toma de decisiones desde la calma.

Fuente: Tribuna del Yaqui