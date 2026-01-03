Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 4 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal?

Ciudad de México.- Este domingo 4 de enero de 2026 llega con una energía de acomodo y revelación, ideal para quienes apenas están aterrizando lo que quieren para este nuevo año. De acuerdo con la vibra que interpreta Nana Calistar, el Universo empieza a mandar señales claras: lo que no se sienta en paz desde ahora, difícilmente lo estará más adelante. Es un día para escuchar la intuición, bajar el ritmo y observar con atención qué personas, planes o ideas realmente merecen seguir contigo.

Nana Calistar señala que este domingo los astros invitan a alinear mente y corazón, pues el inicio del año aún está fresco y todo lo que se piense, se diga o se decida hoy puede marcar el rumbo de las próximas semanas. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético de este domingo y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus pensamientos y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido directamente a ti.

Horóscopos de HOY domingo 4 de enero de 2026 por Nana Calistar: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Empiezas a sentir que el año va en serio y eso te inquieta, pero también te motiva. Este domingo es ideal para acomodar ideas y bajarle dos rayitas al impulso. No discutas por cosas que mañana ya no importarán. En el amor, alguien espera más atención de tu parte.

Tauro

La calma regresa poco a poco, aunque traes pensamientos revueltos. No fuerces situaciones ni personas; lo que es para ti se queda solo. Buen día para planear gastos y metas del mes. En el amor, deja de cargar culpas que no te corresponden.

Géminis

Andas reflexivo, recordando cosas del año pasado. Aprende de ellas, pero no te claves. Este domingo el Universo te pide cerrar pendientes emocionales. Una llamada o mensaje puede mover sentimientos que creías superados.

Cáncer

Tu intuición anda fina, hazle caso. Es momento de proteger tu energía y poner límites claros. No todos merecen explicaciones. En el amor, una charla sincera aclara el panorama y te da tranquilidad.

Leo

Empiezas a ver con claridad quién suma y quién resta en tu vida. Este domingo es para depurar amistades y compromisos. En el trabajo se visualizan cambios positivos, pero primero debes confiar más en ti.

Virgo

Traes la mente llena de planes y eso está bien, pero no te sobrecargues. Date permiso de descansar. En lo emocional, alguien demuestra interés sincero. Buen día para ordenar pendientes y tu espacio personal.

Libra

El equilibrio regresa poco a poco. Deja de querer quedar bien con todos y piensa más en ti. En el amor, una decisión se aproxima y no conviene seguirla postergando. El año te pide firmeza.

Escorpio

No reprimas lo que sientes, pero tampoco explotes. Este domingo es ideal para soltar rencores y empezar más ligero el año. En el trabajo o dinero, se empieza a acomodar algo que te preocupaba.

Sagitario

Andas con ganas de cambiarlo todo, pero ve paso a paso. No tomes decisiones impulsivas hoy. En el amor, alguien se acerca con intenciones claras. Escucha antes de juzgar.

Capricornio

Sigues en tu temporada y eso te da fuerza, pero también te vuelve más serio de lo normal. Relájate un poco. En el amor, deja de controlar tanto. Una noticia positiva llega en temas familiares.

Acuario

Empiezas a sentir el llamado de tu nueva etapa. Este domingo es clave para visualizar lo que quieres lograr este año. En el amor, alguien te sorprende con una actitud distinta. Confía en el proceso.

Piscis

Sensibilidad a flor de piel. No te enganches con problemas ajenos. Este domingo es para cuidar tu energía y descansar. En lo sentimental, se abre una oportunidad para sanar una herida del pasado.

