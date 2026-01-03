Las risas no faltan: Los MEJORES MEMES tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en Venezuela

Ciudad de México.- Estados Unidos intervino militarmente y atacó a Venezuela, operación que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, este sábado 3 de enero de 2026. Cabe señalar que Maduro tenía más de 12 años como presidente de Venezuela, lo que ha provocado una profunda crisis política, económica y social. Pese a este momento de tensión a nivel mundial, los mexicanos han aprovechado para hacer memes de la situación, que, aunque es bastante delicada, el sentido del humor nunca falta. Aquí los mejores memes que han surgido en Internet.

¿Quién es Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro Moros es un político venezolano, dirigente del chavismo y sucesor de Hugo Chávez. Tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro ganó las elecciones presidenciales y asumió la presidencia el 19 de abril de 2013. Desde entonces se ha mantenido en el poder, en medio de una profunda crisis política, económica y social, así como de fuertes cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad de algunos procesos electorales, sanciones económicas y denuncias de violaciones a derechos humanos. La madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó vía redes sociales que Maduro había sido capturado.

Los mejores memes

Nicolas Maduro viendo el bombardeo de Estados Unidos a Caracas Venezuela pensando que no debió robarse las últimas elecciones del pais pic.twitter.com/gorpHbcACi — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) January 3, 2026

Muchos de los memes hacen referencia a que cuando despertaron todo era un desastre; los usuarios no desaprovecharon el momento para compartirlo.

Apenas inició el 2026 y ya hasta Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en solo una madrugada pic.twitter.com/OoJ6Mtnw3Q — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) January 3, 2026

Otros memes hacen alusión a que solo han transcurrido 3 días del 2026 y Estados Unidos ya atacó a Venezuela.

3 de enero pic.twitter.com/YzSaccPNzD — Lessie uD83EuDE90 (@YouAreMyBezoar) January 3, 2026

Otros cuantos memes se refieren a que los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) no han hecho mucho por parar lo que está sucediendo.

El Internet no dudo en sacar sus mejores memes ante el momento de tensión internacional.

Hay quienes con memes hacen alusión a las miles de notificaciones en Internet después de la captura de Nicolás Maduro.

Me opening my phone this morninguD83DuDE2D



pic.twitter.com/vmVTNrvwbp — Zashy uD83CuDDF5uD83CuDDF8 (@Zashy120) January 3, 2026

Los usuarios de Internet han compartido memes sobre el bombardeo de parte de Estados Unidos a la tumba de Hugo Chávez. Y es que el Ejército de Estados Unidos bombardeó objetivos militares chavistas en la capital de Venezuela, Caracas.

