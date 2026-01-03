"Pin... mentirosos": Emiliano Aguilar arremete en contra de Javier Ceriani; expone FOTOS de sus mentiras

Ciudad de México.- Una vez más el polémico cantante de rap, Emiliano Aguilar, recientemente está dando de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales ha arremetido en contra del periodista de espectáculos originario de Argentina, Javier Ceriani, señalando que él y su equipo eran una bola de "pin... mentirosos", incluso compartió fotos que expone sus mentiras con declaraciones sobre él.

Como se sabe, después de que estallara la guerra mediática entre dimes y diretes entre Emiliano y su padre, Pepe Aguilar, y el resto de su familia, como Ángela Aguilar, Ceriani se puso a favor del joven rapero, dándole entrevistas al también cantante al respecto de esta situación.

Pero ahora esto cambió, al menos para el pensamiento del intérprete de Ese Vato, ya que el polémico expresentador de Chisme No Like, le dio la palabra a sus colegas periodistas, Kristy y Oscar, que externaron su inconformidad con respecto a las actitudes que ha tenido Emiliano, por lo que este se ha tomado esto como un ataque en su contra por parte de Ceriani, por lo que se le fue a la yugular en un video.

"Te dije perro todo sale a la luz pinches mentirosos eres una lacra nunca trataste de comunicarte pinche buitre @javierceriani".

Fuente: Tribuna del Yaqui