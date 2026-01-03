Predicción cumplida: Mhoni Vidente anticipó la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump (VIDEO)

Ciudad de México. – Una vez más, una predicción antigua de la reconocida Mhoni Vidente, astróloga y clarividente famosa en el mundo del espectáculo, está sorprendiendo a la mayoría, pues la cubana comentó que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela estaban contados. Ahora, tras la detención del funcionario y su esposa, las palabras de la mujer cobran más coherencia.

¿En qué consiste la predicción?

La también creadora de contenido mencionó en fechas recientes que este comienzo de 2026 traería algunos cambios, pero no en cualquier sector, sino específicamente en la política de Venezuela. Su análisis continuó al señalar directamente al exministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores entre 2006 y 2013, quien hace menos de una hora aterrizó en Nueva York junto a su pareja para responder por los delitos que se les atribuyen.

"Lo que quiere hacer Estados Unidos es tomar acciones legales para poder sacar completamente a Nicolás Maduro. (…) Sus días de Nicolás Maduro están contados", afirmó Mhoni Vidente, quien subió un video donde habla del asunto y recibió diversas reacciones por parte de los internautas, la gran mayoría escribiendo que finalmente la nación había conseguido su ansiada libertad.

Nicolás Maduro

Captura de Nicolás Maduro

A lo largo de este sábado 3 de enero de 2026, te hemos estado informando en TRIBUNA todas las novedades de este caso. Actualmente, lo más reciente es que el político, quien se convirtió en dirigente de los venezolanos en abril de 2023 y fue aprehendido en su propio territorio por militares estadounidenses, fue trasladado a la nación encabezada por Donald Trump para enfrentar cargos por terrorismo y narcotráfico, entre otros.

Donald Trump anuncia que su gobierno se hará cargo de Venezuela

Las declaraciones realizadas por Donald Trump durante una conferencia de prensa esta mañana resultaron polémicas, ya que señaló que su gobierno se hará cargo de Venezuela "hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura". Además, añadió que lo único que se desea es "paz, libertad y justicia"; sin embargo, fue bastante preciso al advertir que, si los seguidores de Maduro se resistían, podría haber un segundo ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui