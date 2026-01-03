¿Qué pasó con las gemelas de 'Chiquilladas'? Esto se sabe a 30 años de su desaparición de Televisa

Ciudad de México.- Después de 30 años desaparecidas del ojo público tras ser de las celebridades más queridas y hermosas en Televisa entre las décadas de los 80's y los 90's, esto es lo que se sabe sobre las hermanas gemelas de Chiquilladas, de nombre Ivonne e Ivette, que conquistaron al público gracias a su innegable talento, su simpatía y su belleza que prometía un gran futuro ante la pantalla.

Las famosas hermanas gemelas, saltaron a la fama como cantantes y en el programa infantil de Televisa, Chiquilladas, en el que compartieron escena con Carlos Espejel, incluso fueron consideradas entre las cantantes y modelos más bellas y queridas de México, pero, en medio de su gran éxito decidieron retirarse los escenarios, por lo que se comenzó a decir que ambas estaban metidas en problemas de drogas o alcohol.

Estos rumores aumentaron cuando se hizo del conocimiento público que Ivonne fue ingresada a un psiquiátrico, a causa de que tuvo problemas con la bebida, sin embargo, ella misma en el programa Mimí Contigo, dejó en claro que jamás tuvo adicciones y que ella ingresó a voluntad por una profunda depresión: "Fue depresión. Empezaron a decir que era bipolaridad, pero nada qué ver. Sí me agarró depresión pero el único que me salió fue mi hijo. El estar alejada de los medios, cámaras y micrófonos me deprimió mucho", aseguró Ivonne".

Las gemelas favoritas de todo México, las pequeñas Ivonne e Ivette, fueron toda una sensación a durante la decada de los 80 y los 90. Su llegada a los medios y al gusto del público se dio en el programa de televisión "Chiquilladas", donde debutaron con grandes.

Ahora, a más de 30 años de solamente haberse alejado de los reflectores en medio de sus éxitos, las modelos de videos musicales como No Me Puedes Dejar Así, regresaron al ojo público, asegurando que contrario a lo que se cree, ambas aprovecharon muy bien sus ganancias y por eso se han podido dar el lujo de no trabajar y simplemente dedicarse a su familia, manteniendo una gran vida para sus hijos y ellas.

En la actualidad, ambas gemelas están un poco más activas a través de sus respectivas redes sociales, por lo que han compartido imágenes de su vida en estos momento, mostrando una faceta más cercana y alejada de la dinámica constante de la farándula. Las publicaciones han generado interacción entre fans que celebran su retorno y recuerdan los momentos que marcaron su infancia y juventud.

¿Quién no bailó con las canciones de Ivonne e Ivette?

