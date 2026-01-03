Stephen King arremetió en contra de Donald Trump tras ataque a Venezuela y detener a Nicolás Maduro

Washington, Estados Unidos.- El reconocido director de filmes de terror estadounidense, Stephen King, recientemente ha empleado sus redes sociales para arremeter en contra del polémico presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que se confirmara que lanzó un ataque militar a Venezuela, y finalmente haber detenido a Nicolás Maduro, y llevarlo al país norteamericano.

La madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra de Venezuela, el cual resultó en la captura del presidente de Venezuela antes mencionado y su esposa. Como era de esperarse ante este hecho, varios alrededor del mundo se pronunciaron, como fue la actriz de Televisa de origen venezolano, Alicia Machado, quien solamente señaló que Venezuela ya era libre, festejando esta acción, a la que se sumaron famosos como Gaby Spanic, Marjorie de Sousa y más.

Pero, mientras que muchos han decidido tomar esto como una buena noticia y asegurar que Venezuela finalmente va a estar libre de la tiranía y podría ser el inicio de algo mejor, hay otros que no están de acuerdo con lo sucedido, como lo es el director de grandes filmes estadounidenses como IT y El Resplandor, que ha arremetido en contra de Trump, asegurando que lo hecho fue por intereses propios.

Hace 10 minutos, Donald Trump en su red social. pic.twitter.com/nHqB0kNe2z — Russy Millán (@millanrussy) January 3, 2026

A través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, Stephen declaró que aunque sabe que Maduro no es una buena persona, Trump no se fue contra él por eso, sino que lo hizo por el petróleo, destacando que Vladimir Putin es parecido al venezolano y por ese detalle, que le genera más dinero, es que lo recibe con alfombra roja: "Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más".

Esta no es la primera vez que King se lanza en contra de Trump, pues en el pasado, el director de La Larga Marcha, ya ha lanzado comentarios en el que compara la manera de gobernar como una película de terror y que nada le complacería más que verlo caer en desgracia: "Creo que sería un impeachment (proceso de destitución), lo cual, en mi opinión, sería un buen final. Me encantaría verlo jubilado, digámoslo así. El mal final sería que consiguiera un tercer mandato y tomara el control por completo. De cualquier manera, es una historia de terror. Trump es una historia de terror, ¿no?". Otros comentarios de Stephen contra Trump:

"En el fondo de su corazón, creo que Trump sabe que es un imbécil incompetente", "Trump es como un niño mimado. Cuando no se sale con la suya, hace una rabieta" y "Trump está convirtiendo la democracia estadounidense en una oligarquía", externó Stephen en sus redes.

Maduro's not a good guy, agreed. But neither is Putin, and Trump rolled out the red fucking carpet for him. It's not about dope, it's about oil (which kinda IS dope).



Just when you think Trump has hit the gutter, he bounces lower. — Stephen King (@StephenKing) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui