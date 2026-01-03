Tragedia roja: Mati Álvarez se accidenta en 'Exatlón México'; aparece en muletas y ¿abandona el reality?

Ciudad de México.- De nueva cuenta la tragedia azota a los rojos, debido a que la atleta más famosa y reconocida de todos los tiempos, Mati Álvarez, en el programa del pasado viernes 2 de enero del 2026, esta sufrió un severo accidente durante su competencia en el Exatlón México, tras lo que poco después apareció en muletas y dijo que ¿abandona el reality?

A lo largo de todos los años que el reality de TV Azteca tiene al aire, la atleta más reconocida y que ha obtenido más títulos de la marca ha sido Álvarez, por lo que siempre es considerada la líder de los rojos y se asume que es el punto seguro para su equipo, además de que será la ganadora de la rama femenil. Sin embargo, en esta temporada no ha tenido sus mejores momentos, ya que ha tenido un par de accidente y un menor rendimiento al acostumbrado.

Ahora, por desgracia Mati, en medio de su competencia para tratar de ganar la Serie por la Supervivencia, tuvo un fuerte accidente que preocupa a sus millones de fans. En dicha competencia, que estaban 2 a 5 a favor de los azules, estaba buscando la victoria para tratar de levantar el marcador de su equipo, pero hizo un salto para bajar de la plataforma, y al momento de caer, no lo hizo de la manera correcta y terminó cayendo al suelo.

Aunque al inicio no se pensó que fuera más que una mala caída, la realidad es que fue un mal golpe en el que se dobló la rodilla, por lo que no pudo continuar con la carrera y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital que queda cerca de las playas en las que se graban las competencias. En su lugar, Carol retomó la carrera en contra de Natali Brito, en la que por fortuna logró darle el punto de los rojos que deseaba Mati.

Cabe mencionar que después de esta batalla, que ganaron los azules con 10 puntos, se pasó en el programa el momento en el que Álvarez regresó a las Barracas usando muletas, señalando que no le han dado una respuesta definitiva, pero por lo pronto deberá de mantenerse incapacitada por unos días, por lo que es posible que no participe en la Supervivencia del próximo domingo 4 de enero de este 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui