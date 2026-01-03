Xuxo Dom se pronuncia ante batalla legal contra 'La Cotorrisa' y ahogado en llanto denuncia amenazas

Ciudad de México.- El reconocido comediante e imitador mexicano, Xuxo Dom, recientemente ha empleado sus redes sociales para pronunciarse sobre la batalla legal que mantiene en contra de La Cotorrisa, por comentarios burlones de sus presentadores, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. El creador de contenido ahogado en llanto, acaba de volver a denunciar amenazas de fans del programa y ataques en su contra.

En el 2025 los problemas entre Xuxo y los presentadores del programa de comedia comenzaron, después de que Pérez y Slobotzky, comenzaron debido a que en el episodio 308 ambos se burlaron del aspecto físico de la esposa del creador de contenido, Jessica Bustos, por lo que decidieron interponer acciones legales. Sin embargo, pese a que se consiguió que ofrecieran una disculpa, los esposos exigieron una reparación del daño, asegurando que perdieron campañas publicitarias, empleos y demás por esta situación.

Poco después, Dom también denunció amenazas y extorsión relacionadas con el conflicto legal ellos y los conductores de La Cotorrisa: "Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores, trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo, se tendría que cuantificar el daño y eso lo decidirán las autoridades". Ahora, en medio de toda esta situación, el también imitador y comediante, ha salido ahogado entre lágrimas para asegurar que todo su infierno sigue.

??Vaya contrasentido de la #Justicia



Juez Rafael Santana Solano anuló la prueba pericial en #Sicologia

de una mujer que denunció x

acoso sexual a los conductores

de la #Cotorrisa



En audiencia SIN PRESENCIA DE VICTIMA NI SU ABOGADA el juez anuló la base de la investigación pic.twitter.com/40dYxXFv1n — Juan Carlos Alarcón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@amarilloalarcon) December 31, 2025

Fue mediante un video en su cuenta de TikTok, en el que compartió su sufrimiento por esta situación, rompiendo en llanto al señalar que no entendía porque le pasaba esto, que él jamás se metió con ninguno de ellos y jamás pidió pasar por todo esto que ahora viven: "No saben cuanto deseo que no hubiera pasado nada de esto. A que me hubieran dejado hacer mis cosas, que no se burlaran de mí, ni de mi esposa, se los juro, yo no quise que hablaran de mí, ni que originaran toda esta ola de cosas".

Finalmente, aseguró que pese a que todo se está llevando por la vía legal y lo más en paz posible, sigue habiendo amenazas, sobornos e inventan cosas sobre él y su esposa: "Se los juro, yo no quiero su mugre dinero, y se los dije. Me llamaron hambreado. Todo mundo comenzó a comentar 'hambreado', porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cab...? Y las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado".

Fuente: Tribuna del Yaqui