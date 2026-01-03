¿Yahir expone infidelidad de Angélica Vale? El exactor de Televisa hace fuerte confesión en 'VLA'

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y cantante de origen sonorense, Yahir, brindó una entrevista a programas como Venga la Alegría, en el que dejó a más de uno en completo shock con sus fuertes confesiones sobre las acusaciones en contra de la querida actriz y comediante, Angélica Vale, por ser la supuesta culpable de su inesperado divorcio del empresario Otto Padrón, ¿acaso expuso su infidelidad?

Como se sabe, el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró de la misma manera en que todos, por medio de un comunicado dado por el polémico periodista de espectáculos, Javier Ceriani.

Después de que la hija de Angélica María confirmara su separación, comenzó a decirse que la responsable era Vale, debido a que durante su participación en la obra de teatro, Vaselina, aparentemente se habría involucrado de forma sentimental con uno de los bailarines de la obra. Sin embargo, hay otras versiones que señalan que en realidad, fue Otto el que le fue infiel Angélica, incluso que fue hasta violento.

Ahora, cuando el actor de Mi Familia Tiene Familia fue captado en la alfombra roja, sorprendió al señalar que no le sorprendían las declaraciones, pero no porque fueran verdad, sino porque en realidad siempre el público ve cosas que no son o la misma prensa y solo inventan: "Es una mujer que yo quiero mucho, que admiro muchísimo, talentosísima, una gran amiga, una gran compañera, me han tocado que digan 25 mil cosas de uno y luego de otro, y he escuchado tantas cosas, es una compañía muy grande, somos 100 personas".

"Y te llevas bien chido, con morras y vatos, de repente platicas más con uno, o más con una morra, ¿qué te puedo decir yo?, de mi y de María han dicho 25 mil veces".

#Yahir defiende a #AngélicaVale por los rumores que la acusan de una supuesta infidelidad. uD83DuDE31uD83DuDE33



? #VLA lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO

#Venga20Años EN VIVO AHORA uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/o6V161JwJx pic.twitter.com/NdHNinE1hI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui