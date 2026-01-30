Carlos Bonavides rompe el silencio sobre su hija secreta y hace inesperada confesión: "Es doctora"

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Carlos Bonavides, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que ha roto el silencio sobre su hija secreta, finalmente dando declaraciones sobre su relación padre e hija, y familiar, haciendo una inesperada confesión sobre esta situación que involucra a su ahora exesposa y a su hijo menor.

Como se sabe, hace dos años, Carlos en una entrevista con Yordi Rosado confesó que su matrimonio terminó tras 15 años de relación y un hijo en común, debido a que este le fue infiel con una mujer. Pero, a la par que se hablaba de una traición y de su divorcio, Bonavides mencionó que también se había enterado que tenía una hija de la que no sabía nada hasta este momento, causando más revuelo.

Según el actor de La Madrastra, la hija que tiene es muchos años mayor que Tadeo Bonavides, el hijo que tiene con su ahora exesposa, y que él nunca supo de su existencia hasta muchos años después de su nacimiento, por lo cual nadie sabía nada de esto, pero que ahora hay un acercamiento, que la joven es doctora y que está casada y vive en Tijuana: "Sí, sí, sí, tengo una hija, es doctora, ella vive en Tijuana".

El querido 'Huicho' de El Premio Mayor detalló que el descubrimiento ocurrió después de muchos años y por ello es que se hicieron varias pruebas para verificar lo dicho, pero que una vez comprobada la información, decidió asumir la situación con claridad y con la mayor naturalidad. De acuerdo con sus declaraciones, la comunicación con su hija ya existe y se ha dado principalmente por vía telefónica.

Bonavides explicó que el tema fue hablado dentro de su núcleo familiar y que su hijo está enterado de la situación. Al ser cuestionado sobre cómo se tratan este tipo de asuntos dentro de la familia, el actor señaló que la única forma es hacerlo con verdad y naturalidad, que Tadeo sabe de su hermana, así como su ex, y todo se habló sin tabúes ni complicaciones.

