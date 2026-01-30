¿Erik Rubín odia al novio de Andrea Legarreta? Luis Carlos Origel revela detalles de su relación

Ciudad de México.- El reconocido conductor y coach deportivo, Luis Carlos Origel, recientemente brindó una entrevista en la que abrió su corazón y sorprendió al revelar detalles de su relación amorosa al lado de la querida actriz y también presentadora mexicana, Andrea Legarreta, como si es verdad que Erik Rubin lo odia y se opone al romance que iniciaron en este año 2026, tras casi cuatro años de soltería.

Como se sabe, hace un par de días que Legarreta, durante una entrevista con Edén Dorantes, oficialmente confirmó que dejó la soltería y está muy feliz y enamorada de su compañero del programa Hoy, destacando que para ella, es uno de los mejores hombres que ha conocido en su vida. Ahora, hace poco que fue el turno de Luis Carlos de hablar de su relación, y sorprendió al público con algunos detalles.

Como era de esperarse, al galán de Televisa se le cuestionó cómo lo han recibido la familia de Andrea, su exesposo, con el que mantiene una cercana relación, y con las dos hijas que procreó con este, Mía y Nina Rubín, a lo que este respondió desmintiendo los señalamientos de que habría descontentos, pues señaló que se lleva "muy bien con todos", asegurando que está muy feliz que todos "estamos muy contentos".

Al ser cuestionado que pensaba de la actriz de Qué Vivan Los Niños, Juan Carlos dejó en claro que él está muy ilusionado y cree que van para un romance a largo plazo, ya que él ve a Legarreta como un ser humano extraordinario, y que quiere mucho, destacando que se llevan de maravilla y por el momento espera que su romance siga avanzando: "Todo, la verdad es un gran ser humano y es una persona que quiero muchísimo".

Finalmente, Luis Carlos reveló que su famoso tío, el reconocido presentador y periodista de los espectáculos, Pepillo Origel, apoya esta relación sentimental, pero no solo por su amistad con Andrea, sino porque afirma que ellos como familia son muy unidos, que se quieren y se apoyan en sus decisiones: "Con mi tío, tengo una relación muy cercana, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho y estamos siempre cerca".

