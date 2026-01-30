"Fandom horrible": René Franco crítica al ARMY de BTS y le responden: "Déjenlo, el perro ladra" (VIDEO)

Ciudad de México.- René Franco es un reconocido conductor y presentador de televisión que, de manera frecuente, se ve envuelto en polémicas, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que decidió señalar a uno de los fandoms más poderosos de la industria musical actual. Se trata de ARMY, el grupo de seguidores que sigue con total devoción a los integrantes de la banda surcoreana del momento, BTS, quienes cuentan con millones de admiradores en todo el mundo.

Todo comenzó durante su podcast La Taquilla, en el que el conductor calificó a estos fans como un grupo "fuera de control" y “horrible”. Como hemos informado en TRIBUNA, desde hace unos días el fandom explotó contra Ticketmaster, a quienes acusaron de "vendidos" por supuestas irregularidades, empezando con la aparición de revendedores que ofrecían los boletos hasta en 120 mil pesos.

Por este motivo y otros relacionados, René se animó a hablar del tema y criticó el comportamiento de los seguidores de la banda, debido al revuelo que provocaron en redes sociales e incluso a las protestas registradas en la Ciudad de México: "Quieren todo, están fuera de control… ni siquiera buscan más conciertos, sino justicia. ¿Justicia de qué?", puntualizó. La polémica continuó cuando arremetió contra la petición difundida en Change.org, que busca retirar a la empresa internacional el control de la venta de boletos en el país.

El fandom mexicano está molesto

"Con esto queda claro que el ARMY no tiene ni la menor idea de lo que significan las leyes", afirmó René, asegurando además que "se creyeron que están en una causa". En su opinión, algunas de las acciones del fandom podrían ser ilegales: "¡Están haciendo cosas ilegales! Esto se empieza a poner feo", indicó, advirtiendo que algunos seguidores podrían enfrentar problemas legales en el futuro.

El periodista también opinó que estas situaciones podrían derivar en la cancelación de los conciertos: "Mándenlos a volar y que se amuele este fandom horrible… es un fandom imposible", concluyó. El video con estas declaraciones sigue disponible en internet y, evidentemente, generó molestia entre los seguidores, quienes lo criticaron por buscar solo sus cinco minutos de fama: "Déjenlo, el perro ladra porque no tiene para sus croquetas", escribió @laujasso5720.

Fuente: Tribuna del Yaqui