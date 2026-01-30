Fernando Colunga haría que vetaran a Nicola Porcella de Televisa por llamarlo "gay"; ¿se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido actor de melodramas, Fernando Colunga, estaría bastante molesto con Nicola Porcella después de que se filtrara un audio en el que lo llamó "gay", afirmando que al grabar juntos lo notó, por lo que habría movido sus influencias, y conseguiría que vetaran de Televisa al actor de origen peruano, ¿acaso el galán de melodramas se va a TV Azteca?

Como se recordará, mientras que filmaban la novela Amanecer, Porcella se metió en un serio problema, debido a que Kadri Paparazzi filtraron unos audios del galán de melodramas, al supuestamente hablar de Omar Fierro y de Colunga. Aunque no mencionó apellidos, si dio nombres y al trabajar con ambos en dicho melodrama, se atribuyeron sus declaraciones a estas celebridades: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, el tiene la novela más popular... aparte es un gay, te lo digo".

En medio de todo este drama, cuando se realizó la rueda de prensa de la novela producida por Juan Osorio, Fernando se pronunció declarado y simplemente habló en broma, destacando que solo podía poner como su vocero oficial al exparticipante de Guerreros 2020: "Después de todo esto que se suscitó con este señor, he decidido que a partir del día de hoy, es mi vocero personal, porque veo que todo lo que él señor dice todo el mundo lo repito. Con todo cariño, así vamos a trabajar. Yo te digo y tú dices, y ahí nos vamos, así que tu aguantas".

@nicolaporcella12 pone un alto y aclara nunca hablo mal de #FernandoColunga pic.twitter.com/9gA19fV54e — Programa Hoy (@programa_hoy) July 29, 2025

Pero ahora, tal parece que esto no fue así y que el protagonista de Mañana es Para Siempre no se lo tomó en calma, pues según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Serios y Sinceros, mencionó que sabe de buena fuente que en la televisora, por e tema de Colunga le terminaron el contrato y lo tiene sin proyectos: "Estoy en condiciones de confirmar: Nicola Porcella actualmente se encuentra 'congelado' en Televisa por sus desafortunados comentarios contra Fernando Colunga. Fernando fue a quejarse directamente con ejecutivos. Obvio prefieren a Fernando que al peruano".

Pero eso no fue todo, pues aseguraron que Porcella ha optado por lo mismo que Agustín Fernández e ir a pedir una oportunidad laboral en el Ajusco, donde posiblemente se habrá una puerta para estar en Venga la Alegría, o tal vez en uno de sus siguientes realitys shows, como Survivor México.

Fuente: Tribuna del Yaqui