Gomita aparece irreconocible, fallece el creador de 'Big Brother México': Esto y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de las últimas noticias de tus celebridades favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes de las estrellas, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este viernes 30 de enero de 2026

'Alfalfa' de 'Pequeños traviesos' sorprende con estilo de vida

El actor de Alfalfa, Bug Hall, en la popular película de los 90 'Pequeños traviesos', se hizo viral en redes sociales luego de que se diera a conocer que dejó la actuación y todo lo que ganó luego de hacer "un voto de pobreza" junto a su esposa y sus cinco hijas. A través de X, el exactor de Alfalfa contó que hasta el momento no tiene conflictos económicos, pero en caso de necesitar dinero por cualquier tipo de emergencia, tendrá que buscar trabajo. "Si surge una necesidad financiera, buscaré trabajo o haré algún trabajo esporádico para tener dinero en efectivo y satisfacer esa necesidad", detalló.

Fallece el creador de 'Big Brother México'

Este viernes 30 de enero de 2026 se confirmó el sensible fallecimiento de Pedro Torres, productor emblemático de Televisa y creador de 'Big Brother México', a los 72 años tras padecer esclerosis lateral. Pedro Torres había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica en 2024, de acuerdo con lo publicado por la revista de espectáculos Tv Notas. Desde entonces, el productor comenzó a despedirse de sus familiares y amigos, pues este padecimiento no tiene cura. Además de su trabajo para Televisa en la creación de varios shows televisivos, Pedro Torres también fue productor musical de figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, por lo que era todo un referente en la industria del espectáculo en México.

Gomita aparece irreconocible

Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', dejó sorprendidos a todos con un cambio físico, pues apareció con una figura notablemente delgada, con un estilo natural y el cabello bastante corto, muy distinto al que la caracterizó durante buena parte de su carrera digital. A través de TikTok, la influencer ha documentado su transformación, la cual consistió en retirarse varios procedimientos estéticos que había adoptado en el pasado. Entre los cambios más comentados se encuentra la eliminación de rellenos no naturales, así como el abandono de extensiones de cabello, optando por una imagen más sencilla y acorde con el proceso espiritual (su bautizo) que atraviesa.

