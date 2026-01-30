Grammy 2026: Todo lo que debes saber sobre la entrega número 68 de los premios; HORA y DÓNDE VER

Estados Unidos.- Este domingo 1 de febrero de 2026 se realizará la ceremonia de entrega número 68 de los Premios Grammy 2026. La premiación tendrá lugar en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. A continuación te mostramos todo lo que debes saber si deseas verlos este fin de semana.

La ceremonia, que reunirá grandes artistas de primer nivel, dará inicio a las 19:00 horas del centro de México. La transmisión desde México puede verse sintonizando el canal de televisión TNT; la plataforma HBO Max ofrece la transmisión del evento en streaming y por las plataformas oficiales de los Grammy, quienes darán acceso desde la alfombra roja hasta entrevistas y fragmentos en directo. Para Estados Unidos, la cobertura integral se realizará por CBS y la plataforma de streaming Paramount Plus.

Todo lo que debes saber sobre la entrega número 68 de los Premios Grammy 2026

En la categoría 'Mejor Álbum del Año', a pesar de tener a varios artistas compitiendo en esta categoría, los favoritos a ganar son Lady Gaga o Bad Bunny, debido a que el cantante conquistó el 2025 con su álbum 'DeBi TiRAR MáS FOTos', el cual posiblemente sea su trabajo más personal, cargado de mensajes políticos desde su vivencia en Puerto Rico y fusionándolo con sonidos latinos.

Por su parte, Lady Gaga conquistó a los amantes de la música pop con 'Mayhem', un álbum oscuro, electrónico y que recuerda a sus inicios en la música, además de especularse que ella podría ser la más premiada de la noche.

Kendrick Lamar ha quedado en medio del ojo público al encabezar las 9 nominaciones en diferentes categorías como lo son Mejor Canción, Mejor Grabación y Álbum del Año, siendo así la tercera vez en la que recibe nominaciones en las tres principales categorías.

Otros nombres que destacan por contar con siete nominaciones cada uno son Lady Gaga y Jack Antonoff, además del productor canadiense Cirkut. Seguidos por un grupo de artistas que cuentan con seis nominaciones cada uno, Bad Bunny, Leon Thomas, Serba Ghenea y Sabrina Carpenter. Grupos como Turnstile, Clipse y los artistas Andrew Watt, Doechii, Sounwave, SZA cuentan con cinco nominaciones cada uno, evidenciando así la diversificación de talentos y géneros en la competencia.

Miley Cyrus habla sobre el apoyo de Nicki Minaj, la rapera perdedora del Grammy y MAGA, a Donald Trump para Variety:



“En 2019, alguien que pensaba que la misoginia era linda me llamó “Perdue Chicken”. Ahora, en 2026, estoy aquí con tres premios Grammy, con mi integridad intacta,… pic.twitter.com/Uu2MMa8wcH — Indie 505 (@Indie5051) January 29, 2026

Para el título de 'Mejor Artista Nuevo' figuran artistas como Thomas, Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young. Se espera que la noche de los Premios Grammy 2026 sea una carga de música, emoción y con grandes momentos, ya que contará con la asistencia de grandes artistas además de nuevos talentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui