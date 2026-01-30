Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 31 de enero 2026: El Universo tiene un mensaje para terminar el mes

Ciudad de México.- Este sábado 31 de enero de 2026 llega con una vibra ideal para bajar el ritmo, disfrutar el fin de semana y acomodar emociones que quedaron sueltas. De acuerdo con lo que marca Nana Calistar, los astros invitan a soltar el estrés acumulado y a conectar con lo que te da placer y tranquilidad. El Sol mantiene activa la necesidad de cambio y libertad, pero el Universo pide que no todo sea prisa ni exceso.

En el tarot se hace presente La Estrella, carta de esperanza, renovación y fe, que recuerda que después del cansancio siempre llega la calma. Nana Calistar advierte: este sábado no es para cargar preocupaciones ajenas ni engancharte en dramas; es para recargar el alma, disfrutar el momento y agradecer lo que sí está funcionando. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque quien aprende a descansar, también aprende a avanzar.

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 31 de ENERO de 2026

Aries

Este sábado marca el fin de un mes que te sacudió más de lo que admites. Cierras enero entendiendo que no todo se gana a la fuerza y que a veces soltar también es avanzar. En el amor, deja de reaccionar por impulso si no quieres echar a perder algo que va tomando forma. Buen día para reflexionar, descansar y preparar febrero con la cabeza más fría.

Tauro

Terminas el mes con claridad emocional y ganas de estabilidad. Enero te enseñó a poner límites y este sábado es ideal para reafirmarlos. En el amor, se fortalecen lazos si hablas con honestidad. Si estás soltero, aprende a no conformarte con migajas. Día perfecto para consentirte y cerrar el mes en paz.

Géminis

Este cierre de mes te deja lecciones importantes sobre palabras mal dichas y decisiones a medias. El sábado es ideal para reflexionar antes de hablar de más. En el amor, alguien necesita claridad de tu parte. Buen momento para limpiar redes, contactos y hasta pensamientos que ya no te sirven para febrero.

Cáncer

Enero removió emociones profundas y este sábado te invita a sanar lo que quedó pendiente. No cargues culpas que no son tuyas. En el amor, se cierran ciclos o se fortalecen compromisos. Fin de mes ideal para rodearte de gente que te quiera de verdad y no solo cuando les conviene.

Leo

Cierras enero entendiendo que no siempre tienes que demostrar nada. Este sábado baja el ritmo y conecta contigo. En el amor, menos orgullo y más escucha. Buen momento para evaluar quién merece seguir contigo el próximo mes. El descanso será clave para arrancar febrero con más fuerza.

Virgo

Este fin de mes llega con sensación de alivio. Lograste más de lo que crees, aunque no todo salió perfecto. En el amor, deja de exigirte y exigir tanto. Buen día para ordenar ideas, cerrar pendientes y darte permiso de disfrutar sin culpa. Febrero promete avances si confías más.

Libra

Enero te enseñó a elegirte primero y este sábado lo confirma. No vuelvas a lugares donde ya no eres prioridad. En el amor, se aclaran sentimientos y se toman decisiones importantes. Fin de mes ideal para soltar dudas y abrir espacio a lo que realmente te equilibra.

Escorpio

Cierras enero más fuerte y consciente de tu poder. Este sábado es perfecto para cerrar heridas y dejar atrás rencores. En el amor, la pasión se reactiva, pero solo si hay confianza. Día ideal para depuración emocional y espiritual antes de arrancar febrero.

Sagitario

Este cierre de mes te invita a bajar un cambio. Enero fue intenso y este sábado es para reflexionar sin prisas. En el amor, aclara lo que quieres antes de prometer de más. Buen momento para planear viajes, cambios o metas para febrero con los pies en la tierra.

Capricornio

Enero te dejó cansado pero satisfecho. Este sábado es para reconocer tu esfuerzo y descansar sin culpa. En el amor, alguien espera más tiempo y atención de tu parte. Fin de mes ideal para cerrar ciclos laborales y emocionales con madurez.

Acuario

El Sol sigue moviendo tu energía y este sábado te invita a cerrar enero con una nueva versión de ti. En el amor, decisiones importantes marcan el rumbo de febrero. Buen día para convivir, crear y dejar atrás viejas inseguridades.

Piscis

Cierras enero más sensible pero también más sabio. Este sábado confía en tu intuición para soltar lo que ya no vibra contigo. En el amor, se aclaran sentimientos y se sanan emociones. Fin de mes ideal para descansar y reconectar contigo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui