Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 31 de enero 2026: El Universo tiene un mensaje para terminar el mes

Ciudad de México.- Este sábado 31 de enero de 2026 llega con una vibra ideal para bajar el ritmo, disfrutar el fin de semana y acomodar emociones que quedaron sueltas. De acuerdo con lo que marca Nana Calistar, los astros invitan a soltar el estrés acumulado y a conectar con lo que te da placer y tranquilidad. El Sol mantiene activa la necesidad de cambio y libertad, pero el Universo pide que no todo sea prisa ni exceso.
En el tarot se hace presente La Estrella, carta de esperanza, renovación y fe, que recuerda que después del cansancio siempre llega la calma. Nana Calistar advierte: este sábado no es para cargar preocupaciones ajenas ni engancharte en dramas; es para recargar el alma, disfrutar el momento y agradecer lo que sí está funcionando. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque quien aprende a descansar, también aprende a avanzar.
Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 31 de ENERO de 2026
- Aries
Este sábado marca el fin de un mes que te sacudió más de lo que admites. Cierras enero entendiendo que no todo se gana a la fuerza y que a veces soltar también es avanzar. En el amor, deja de reaccionar por impulso si no quieres echar a perder algo que va tomando forma. Buen día para reflexionar, descansar y preparar febrero con la cabeza más fría.
- Tauro
Terminas el mes con claridad emocional y ganas de estabilidad. Enero te enseñó a poner límites y este sábado es ideal para reafirmarlos. En el amor, se fortalecen lazos si hablas con honestidad. Si estás soltero, aprende a no conformarte con migajas. Día perfecto para consentirte y cerrar el mes en paz.
- Géminis
Este cierre de mes te deja lecciones importantes sobre palabras mal dichas y decisiones a medias. El sábado es ideal para reflexionar antes de hablar de más. En el amor, alguien necesita claridad de tu parte. Buen momento para limpiar redes, contactos y hasta pensamientos que ya no te sirven para febrero.
- Cáncer
Enero removió emociones profundas y este sábado te invita a sanar lo que quedó pendiente. No cargues culpas que no son tuyas. En el amor, se cierran ciclos o se fortalecen compromisos. Fin de mes ideal para rodearte de gente que te quiera de verdad y no solo cuando les conviene.
- Leo
Cierras enero entendiendo que no siempre tienes que demostrar nada. Este sábado baja el ritmo y conecta contigo. En el amor, menos orgullo y más escucha. Buen momento para evaluar quién merece seguir contigo el próximo mes. El descanso será clave para arrancar febrero con más fuerza.
- Virgo
Este fin de mes llega con sensación de alivio. Lograste más de lo que crees, aunque no todo salió perfecto. En el amor, deja de exigirte y exigir tanto. Buen día para ordenar ideas, cerrar pendientes y darte permiso de disfrutar sin culpa. Febrero promete avances si confías más.
- Libra
Enero te enseñó a elegirte primero y este sábado lo confirma. No vuelvas a lugares donde ya no eres prioridad. En el amor, se aclaran sentimientos y se toman decisiones importantes. Fin de mes ideal para soltar dudas y abrir espacio a lo que realmente te equilibra.
- Escorpio
Cierras enero más fuerte y consciente de tu poder. Este sábado es perfecto para cerrar heridas y dejar atrás rencores. En el amor, la pasión se reactiva, pero solo si hay confianza. Día ideal para depuración emocional y espiritual antes de arrancar febrero.
- Sagitario
Este cierre de mes te invita a bajar un cambio. Enero fue intenso y este sábado es para reflexionar sin prisas. En el amor, aclara lo que quieres antes de prometer de más. Buen momento para planear viajes, cambios o metas para febrero con los pies en la tierra.
- Capricornio
Enero te dejó cansado pero satisfecho. Este sábado es para reconocer tu esfuerzo y descansar sin culpa. En el amor, alguien espera más tiempo y atención de tu parte. Fin de mes ideal para cerrar ciclos laborales y emocionales con madurez.
- Acuario
El Sol sigue moviendo tu energía y este sábado te invita a cerrar enero con una nueva versión de ti. En el amor, decisiones importantes marcan el rumbo de febrero. Buen día para convivir, crear y dejar atrás viejas inseguridades.
- Piscis
Cierras enero más sensible pero también más sabio. Este sábado confía en tu intuición para soltar lo que ya no vibra contigo. En el amor, se aclaran sentimientos y se sanan emociones. Fin de mes ideal para descansar y reconectar contigo.
