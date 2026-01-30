Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de agredirla físicamente; afirma que Maribel Guardia lo sabía

Ciudad de México.- De nueva cuenta Imelda Tuñón se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en una reciente entrevista, acusó de agredirla físicamente a su fallecido esposo, el querido actor y cantante mexicano, Julián Figueroa, incluso aseguró que su exsuegra, la actriz de melodramas, Maribel Guarida, no era ajena a esta situación, pues sabía de los ataques que sufrió por parte del hoy difunto.

Hace un par de días, Tuñón volvió a sacudir la polémica con la actriz de Televisa, debido a que declaró que su abuelo le dijo que se rifaban a Guardia a 100 mil pesos la noche, y que por eso no quería que se uniera a esa familia. Ante esto, Marco Chacón, esposo de Guardia, salió en su defensa y declaró que la joven y Julián tenían un año separados, que no dormían en el mismo cuarto, y que Imelda iba a poner una demanda de divorcio.

Ahora, es la exparticipante de La Academia VLA la que ha salido a defenderse, asegurando que Marco "miente deliberadamente, ya que ella jamás pidió el divorcio, incluso pidió que presente pruebas de lo dicho, asegurando que en realidad estaban planeando salirse de esa casa porque no soportaban el vivir bajo el régimen de la actriz: "Esos 22 mil pesos nos los daban y supuestamente me decían que era por la renta que recibía Julián Figueroa; ya después no sé si cambiaron las escrituras, porque como no soy albacea, no tengo manera de saber".

De la misma manera, declaró que el que durmieron cuartos separados fue porque Julián se deprimió mucho tras el final de la novela Mi Camino Es Amarte, y él decidió encerrarse en otra habitación, pero que ella siempre fue a buscarlo para que no se quedara solo, en especial porque todo eran productos de sus adicciones: "Pasaba unos días ahí y luego regresaba conmigo, llorando, porque estaba deprimido por el tema de las adicciones".

Inesperadamente, declaró que ella estaba tan enamorada de Julián que jamás contó que fue agredida físicamente por Julián en varias ocasiones, y que la actriz de Corona de Lágrimas le pidió que alzara la voz, pues en su mayoría fue por culpa de las adicciones: "De hecho, tengo un problema en el oído, desde entonces quede con un tema que me provoca pérdida de equilibrio cuando me levanto de la cama, como vértigo, porque me dejó dañado el cristal del oído. Fue cuando me agarró porque estaba celoso, no sé de qué. No estoy diciendo que fuera una mala persona, porque él era una excelente persona; eso te lo puedo jurar".

Finalmente, mencionó que ella trató en todo momento de cuidar la imagen de Julián, debido a su hijo en común, José Julián Figueroa, recordando la vez que en un restaurante hasta la insultó, la siguió y la golpeó por un arranque de celos, que bien pudo hacer un escándalo, pero no lo hizo por respeto a él: "No estoy diciendo que fuera una mala persona, porque incluso Maribel me lo decía: era una buena persona. Todos tienen errores y sé que, por la enfermedad que tenía, podía tener ataques de agresividad, pero era un buen ser humano", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui