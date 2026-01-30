Luto en Hollywood: Muere querida actriz de 'Mi Pobre Angelito', Catherine O'Hara; esta sería la causa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desgraciadamente en Hollywood se han vuelto a vestir de un triste luto, pues se acaba de confirmar que la querida actriz de Mi Pobre Angelito y multiganadora de premios, Catherine O'Hara, ha fallecido a sus 71 años de edad, ¿cuál sería la causa del deceso?. Hasta el momento la familia de celebridad no se ha pronunciado sobre esta terrible noticia en redes sociales.

A través de información del medio estadounidense, TMZ, se reveló que supuestamente dos fuentes de conocimiento directo han confirmado a su redacción que la querida actriz que fue la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, a sus casi 72 años perdió la vida de manera inesperada, dejando un gran vacío en el mudo del espectáculo, que ya se han pronunciado con sus lamentaciones del caso.

Hasta el momento se desconoce cual fue la casusa del deceso de la estrella originaria de Toronto, debido a que se desconocía que tuviera alguna enfermedad progresiva y degenerativa, o si tuvo algún accidente, por lo que se cree que posiblemente fue a causa de un infarto. Cabe mencionar que la familia de O'Hara no se ha pronunciado a la triste noticia, pero se espera que pronto salgan a dar declaraciones al respecto.

Catalina en Mi Pobre Angelito con Macaulay. Internet

¿Quién fue Catherine O'Hara?

Catherine es una estrella originaria de Toronto, una ciudad en Canadá, donde estudió actuación. En la década de los 80's saltó a la fama gracias a su participación en la aclamada película Beetlejuice, pero también por sus personajes en series como Schitt's Creek, en falsos documentales como Best in Show y A Mighty Wind. El trabajo más reciente de Catherine fue junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+, The Studio. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo.

A lo largo de su carrera, ha ganado varios premios, como un Emmy por su trabajo en Schitt's Creek en 2020, además de otro premio Emmy en 1982 por sus contribuciones como guionista para la serie de televisión de comedia de sketches, SCTV Network 90. Con respecto a su vida personal, se casó con el diseñador de producción Bo Welch, al cual conoció en el rodaje de Beetlejuice en 1988 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.

Catalina O'Hara en 2024. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui