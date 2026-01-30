Luto en Televisa: Muere Pedro Torres, icónico productor y creador de 'Big Brother México'

Ciudad de México.- La televisión mexicana está de luto. Este viernes 30 de enero de 2026 se confirmó la sensible muerte de Pedro Torres, productor emblemático de Televisa y responsable de proyectos que transformaron la pantalla chica. Información oficial compartida en redes sociales señala que el también creativo perdió la vida los 72 años de edad, tras padecer esclerosis lateral amiotrófica. Aquí lo que se sabe hasta el momento.

Confirman fallecimiento de Pedro Torres este 30 de enero

La familia Torres Castilla confirmó que el productor murió en paz, de manera tranquila y acompañado por sus seres queridos. En el mensaje compartido, se detalla que Pedro Torres Castilla nació el 21 de febrero de 1953 y falleció este viernes 30 de enero de 2026. Sus hijos, Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, señalaron que el productor estuvo rodeado del amor de su madre, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y familia extendida durante sus últimos momentos.

Asimismo, agradecieron públicamente las muestras de apoyo recibidas a lo largo de su enfermedad. No obstante, la familia solicitó respeto ante el duelo que atraviesan y confirmó que el velorio se realizará de forma privada, mientras que en las próximas horas se informarán las fechas y horarios de las misas para quienes deseen despedirlo.

¿De qué murió Pedro Torres?

Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Aunque su familia no detalló mayores aspectos médicos sobre su fallecimiento, sí confirmaron que el productor enfrentó esta condición durante un periodo previo a su muerte. El comunicado destacó el acompañamiento familiar durante el proceso y reiteró el agradecimiento hacia quienes enviaron mensajes de solidaridad.

Pedro Torres, figura clave del entretenimiento en México

Pedro Torres fue considerado una de las mentes creativas más influyentes de Televisa. Su nombre quedó ligado a la historia de la televisión mexicana al ser el responsable de llevar a México el reality show Big Brother México, un formato que en su momento revolucionó el consumo televisivo y marcó un antes y un después en la telerrealidad nacional.

Además de Big Brother, Torres participó en la creación y producción de contenidos informativos y de entretenimiento que lograron altos niveles de audiencia y contribuyeron a consolidar figuras del periodismo y la televisión en el país.

En el terreno de la ficción, dirigió y produjo series como Mujeres Asesinas, un proyecto reconocido por su impacto social y su enfoque en problemáticas complejas, que amplió el alcance narrativo de la televisión abierta.

Fuente: Tribuna del Yaqui