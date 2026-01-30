Macaulay Culkin, devastado, se despide de Catherine O'Hara con emotivo mensaje: "Mamá, te quiero"

Los Ángeles, California.- El reconocido actor estadounidense, Macaluay Culkin, a través de sus redes sociales se ha pronunciado devastado por la muerte de la querida actriz, Catherine O'Hara, quién interpretó el papel de su madre en Mi Pobre Angelito 1 y 2, por lo que se ha despedido con emotivo mensaje, en el que la llama "mamá" y afirma que deseaba tener más tiempo para poder hablar y reconectar.

La mañana de este viernes 30 de enero del 2026, a través del medio TMZ se informó que la estrella del clásico de Navidad y de filmes como Beetlejuice, había perdido la vida a los 71 años de edad. Hasta el momentos, la familia de Catherine no se ha pronunciado al respecto y se desconoce las causas del deceso, pero se espera que pronto hablen y den informes sobre su último adiós y el motivo de su fallecimiento.

A solo un par de horas de este anunció, Macaulay, quién interpretó a 'Kevin' el hijo de Catherine y protagonista en Mi Pobre Angelito, empleó su cuenta de Instagram para expresar su dolor de esta noticia, honrando su memoria, al compartir una fotografía de una escena de la película navideña de 1990, y abajo una foto de su reencuentro en diciembre del 2023, en la que están enfocados desde el mismo ángulo en ambas fotografías.

Junto a estas emotivas fotografías, el actor de Ricky Ricón, declaró que para él sí era como una madre y se siente muy molesto y triste por su partida tan inesperada, dado a que esperaba tener más tiempo para charlar más y reconectar los años separados por sus carreras: "Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego."

Fuente: Tribuna del Yaqui