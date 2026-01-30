"Me dio el regalo más grande": Lucía Méndez despide a Pedro Torres con emotivo post tras fallecer de ELA

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, se encuentra en medio de un triste luto, debido a que ante la lamentable muerte de su exesposo y padre de su hijo, el productor Pedro Torres, empleó sus redes sociales para despedirse con emotivo post y mensaje, en el que asegura que siempre será importante pues le dio "el regalo más grande". El creador de proyectos televisivos falleció de ELA.

Desgraciadamente, en agosto del 2025 el medio TV Notas reveló a través de una fuente anónima que el famoso fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La reconocida actriz de melodramas, como El Extraño Retorno de Diana Salazar, desde el primer momento se dijo afectada por la noticia y declaró que estaba al pendiente del productor, con el cual tuvo a su primer y único hijo, incluso en diciembre del año pasado, declaró que estaba manteniendo una gran actitud para afrontar su enfermedad.

Tristemente, la mañana de este viernes 30 de enero del 2026, se informó que el productor de programas como Big Brother VIP y Mujeres Asesinas, perdió la vida a sus 72 años de edad, a tan solo cinco meses de ser diagnosticado con la mencionada enfermedad neurológica, dejando a cientos de colegas y miles de fans devastados por la noticia, al igual que a su exesposa, Lucía Méndez, que compartió emotivo mensaje.

¡Con este comunicado, la familia del productor #PedroTorres confirmó su fallecimiento! uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE22uD83DuDD4A?



¡Descanse en paz! ??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/hWrWTRYrln — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 30, 2026

A través de su cuenta de Instagram, Méndez compartió una imagen de Pedro en la actualidad, y otra foto familiar de cuando estaban casados y sostenían entre sus brazos a su sonriente hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, junto a un mensaje en el que afirma que siempre agradecerá su relación antes y después del divorcio, pues considera que pese al tiempo, la distancia y los altibajos, hicieron un gran equipo.

Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vida", externó Méndez.

Torres y Méndez en la década de los 80's, tuvieron una relación sentimental que los llevó al altar, y de la que nació el único hijo de la actriz de melodramas y cantante mexicana, y aunque la pareja se separó en 1996, Lucía en varias ocasiones ha admitido que Pedro es el amor de su vida, dejando en claro que siguen siendo grandes amigos pese a sus casi 30 años separados, incluso han tenido retratos familiares en los últimos años con su hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui