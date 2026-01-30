Muere Pedro Torres: ¿De qué murió el productor de Televisa y 'Big Brother', y exesposo de Lucía Méndez

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 30 de enero se confirmó la muerte de Pedro Torres, exproductor de Televisa y expareja sentimental de Lucía Méndez, a los 73 años luego de una larga enfermedad que fue deteriorando su salud desde hace varios años. La noticia fue dada a conocer por los familiares.

Pedro Torres había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica en 2024, de acuerdo con lo publicado por la revista de espectáculos Tv Notas. Desde entonces, el productor comenzó a despedirse de sus familiares y amigos, pues este padecimiento no tiene cura. Además de su trabajo para Televisa en la creación de varios shows televisivos Pedro Torres también fue productor musical de figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, por lo que era todo un referente en la industria del espectáculo en México.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del productor, Pedro Torres. Q.E.P.D.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores.

Descanse en paz uD83EuDD0DuD83DuDD4A? pic.twitter.com/IR8QAnH3mI — Programa Hoy (@programa_hoy) January 30, 2026

¿De qué murió Pedro Torres, productor de Televisa?

Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA por sus siglas, la misma enfermedad que padece la conductora de televisión Yolanda Andrade. Mayo Clinic explica que la ELA es una enfermedad que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como caminar y hablar, llamadas neuronas motoras.

La ELA provoca que los dos grupos de neuronas motoras, que permiten la movilidad de la parte superior e inferior del cuerpo, se deterioren progresivamente y, posteriormente, mueran. Cuando estas se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, lo que ocasiona que no se puedan mover.

Pedro Torres fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura

Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna; con el tiempo, todo comienza a empeorar. Los pacientes suelen presentar:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales.

Tropezones y caídas.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

Mayo Clinic agrega que la ELA no suele provocar dolor, incluso en las etapas más avanzadas. Con el tiempo, esta enfermedad provoca problemas para respirar, hablar y comer. Al momento, la Esclerosis Lateral Amiotrófica no tiene cura.

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres fue un destacado productor televisivo y musical. Entre sus trabajos más importantes están el reality show 'Big Brother' y la serie 'Mujeres Asesinas'. Tuvo una relación sentimental con Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo. Será recordado siempre como uno de los productores más exitosos en la industria del espectáculo en nuestro país.

Fuente: Tribuna del Yaqui