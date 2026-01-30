"Pecas de pend...": Alfredo Adame agrede a reportero en entrevista por preguntas sobre Magaly Chávez

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, volvió al centro del escándalo, debido a que se ha viralizado el video del momento en que agredió a un reportero, de nueva cuenta de manera verbal, después de que fue cuestionado por Magaly Chávez y el proceso que llevan ante su orden de arresto en plena entrevista, tachándolo de "pend..." y no querer entenderlo.

Como se recordará, el pasado martes 13 de enero, volvió a encenderse el escándalo del pleito legal entre Magaly y Adame, debido a que la actriz compartió un comunicado en el que el juez César Augusto Mendoza Salazar, el lunes 12 de enero ordenó el arresto de Alfredo, después de una audiencia de ratificación de las medidas de restricción que impusieron al actor de Televisa ante las denuncias por daño moral.

En ese momento, Adame en entrevista para Venga la Alegría afirmó que públicamente no hablaría del tema, que ya no tiene nada que decir al respecto y simplemente no le dará importancia a nada que tenga que ver con esto: "No nada, no voy a declarar nada, no le voy a dar importancia a alguien que no la tiene, que solo quiere colgarse de mi, como muchos otros, no nada". Pero ahora, le cuestionaron del tema y se mostró sumamente molesto.

Alfredo Adame reacciona a la orden de arresto de 30 horas en su contra tras el conflicto legal que enfrenta con Magaly Chávez.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/rh0bqtwUAP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 14, 2026

Adame estaba en una presentación de teatro y cuando prensa de TV Azteca, Televisa y otros medios, lo abordaron, uno de los reporteros quiso saber cómo iba el caso de su orden de arresto por el caso de Magaly, a lo que este muy molesto dejó en claro que no iba a hablar al respecto, que esa situación para él quedó en el pasado: "No voy a hablar de esos asuntos, ya se los dije, no voy a hablar de esos asuntos y puntos".

Como el reportero insistió en que hablara del tema, el ganador de La Granja VIP se le fue encima y le dijo que estaba pecando de "pend...", y que si es que no entendía cuando se le decía que no, afirmando que si no habla es porque el juez no se lo permite y él tampoco ya no quiere alargar la situación: "Porque no quiero y no se me hinchan los huev..., ¿no entiendes?, porque no puedo hablar, porque un juez dijo que no puedo hablar, ¿no entiendes cab... lo que te estoy diciendo?, pecas de pend..., eso es lo que pasa".

Alfredo Adame explotó contra un reportero cuando le preguntó sobre Magaly Chávez pic.twitter.com/r41jCUZVBT — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui