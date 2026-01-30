"¿Porqué con mi hermana?": Exnovia de actor de Televisa lo acusa de serle infiel y le manda mensaje

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicana, Bárbara Carbajal, se volvió viral en redes sociales, debido a que recientemente empleó sus redes sociales debido a que acusó de serle infiel al reconocido actor de Televisa y cantante mexicano, Miguel Martínez, por lo que durante sus declaraciones le mandó contundente mensaje en el que le pide que le explique porqué se metió con su hermana del alma, o sea, su mejor amiga, habiendo tantas mujeres.

Como se sabe, Martínez además de ser actor en Papás Por Siempre, también tiene una carrera musical, y hace poco lanzó un sencillo en el que en su historia de fondo habla con respecto a una exnovia, en la que la deja en mal con sus seguidores, incluso compartió un video para publicitar el tema, en el que declaró que era una canción especial debido a que esa relación terminó por unas "cositas" que le dolieron y quiso expresar.

Andaba con este rollo de ir a buscarla, porque la extrañaba, toda esta onda. Me hicieron darme cuenta que no era la indicada para mí y yo todavía con ese dolor me enteré que ella estaba yendo al mismo bar donde me gustaba mucho ir con mis amigos. Yo no quería ir a ese lugar por miedo a encontrármela, porque no quería", dijo sobre la canción.

Aunque él no mencionó nombres, Carbajal y el actor de Alegrijes y Rebujos tuvieron una relación, por lo que muchos relacionaron la canción y las declaraciones hacía la actriz, pero eso no es todo, ya que de la misma manera, parece ser que Bárbara creyó que era una indirecta, debido a que en su cuenta de TikTok compartió un video en el que aparentemente hablaría con respecto a este tema y lo acusaría a él de ser el infiel.

La joven artista en sus declaraciones mencionó que hace unos meses estuvo con alguien que ahora la señala de ser la que traicionó en la relación, cuando en realidad fue él, pues terminaron debido a que ella supo y lo atrapó con su ahora exmejor amiga en su departamento: "No tiene nada que ver tu versión. Lo tengo bloqueado justamente porque no quería que me contactara. Después de ver la historia de mi exmejor amiga con el, en el antro, porque me partió el alma, y ahí todavía no me enteraba que se habían ido a su depa".

Finalmente, la joven actriz declaró que el dolor y la frustración para ella llegó en el momento en el que supo que se trataba de alguien tan unida a ella con la que el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy le fuera infiel, incluso le mandó un contundente mensaje: "¿Y por qué con mi mejor amiga, mi hermana, cabr..., estoy muy molesta?".

Fuente: Tribuna del Yaqui