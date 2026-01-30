Programa 'Hoy' despide a Pedro Torres, productor que murió hoy, con emotivo mensaje: "Deja un gran legado"

Ciudad de México.- El programa matutino 'Hoy', de Televisa, le rindió un emotivo homenaje a Pedro Torres, exproductor de 'Big Brother', quien falleció la madrugada de este 30 de enero debido a una enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Su familia informó que murió "en paz, tranquilo, lleno de fe y rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento".

Así despidieron en 'Hoy' a Pedro Torres

A pocos minutos de iniciar la transmisión de esta mañana del programa Hoy, Galilea Montijo informó a los televidentes que Pedro Torres falleció dejando un gran legado en el medio artístico.

Pedro Torres murió de esclerosis lateral amiotrófica

Se ha dado a conocer que falleció Pedro Torres, queridísimo Pedro Torres, reconocido productor de televisión, publicidad y cine (...) Descanse en paz Pedro Torres", comenzó diciendo Galilea Montijo.

De inmediato, inició un video de despedida en donde el matutino homenajeó su trayectoria en el medio artístico, con trabajos como 'Mujeres Asesinas'. Pedro Torres fue un amante de la tecnología; su gusto por la calidad de las imágenes que nunca tuvieron límites, señalaron en el reportaje.

Galilea Montijo recuerda a Pedro Torres

Montijo aprovechó estar frente a las cámaras de 'Hoy' para señalar que Pedro Torres ganó notoriedad por su trabajo delicado en sus proyectos audiovisuales como Big Brother.

Una persona, un productor muy, muy querido en el medio del espectáculo, del cine, de la música (...) Ahí estuvimos con él en el primer 'Big Brother' que se realizó (en Televisa)", recordó Galilea Montijo.

"Visionario, como el video de Luis Miguel de La incondicional, que marcó toda una época. "Gran publicista", añadió Arath de la Torre. "Pero qué gran legado deja", intervino Andrea Legarreta.

Fuente: Tribuna del Yaqui