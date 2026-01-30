¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 30 de enero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 30 de enero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues solo están en riesgo las mujeres de ambos equipos.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en especial ahora que las tensiones y los problemas siguen invadiendo a ambos equipos, como los azules, en el que Valery Carranza, ya ha comenzado a jugar de manera individual y se ha separado de sus compañeros.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicados debido a que al igual que el pasado jueves 29 de enero en la batalla para ver quién ganaba la Villa 360, los hombres van a volver a hacerse de palabras, especialmente las tensiones serán entre Adrián Leo y 'El Mono' Osuna, que desde la temporada pasada se han forjado una intensa enemistad.

Este jueves, la rivalidad escaló de nivel y ambos equipos encienden #ExatlónMéxico. uD83DuDD25uD83DuDCAA ¡Revive el último episodio aquí! uD83DuDCFA??https://t.co/7DjTyXVYDw — Exatlón México (@ExatlonMx) January 30, 2026

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 30 de enero, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en una de las competencias, y en otra los rojos retomarían la fuerza, por lo que hasta el momento habría una azul y una roja instaladas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui