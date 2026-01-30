Tensión en 'Exatlón México': Adrián Leo y 'El Mono' Osuna protagonizan intensa pelea por la Villa 360

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en Exatlón México están comenzado a subir de nivel entre los atletas de los rojos y azules, debido a que el famoso beisbolista mexicano, Adrián Leo, y el exfutbolista, Mario 'El Mono' Osuna, de nueva cuenta demostraron que no se toleran en lo más mínimo pero protagonizaron intensa pelea por los puntos de cada uno para ganar la Villa 360.

Como se sabe, desde hace dos semanas que el equipo de los azules había estado dominando en la mayoría de las competencias en el reality de TV Azteca, llevándose triunfos consecutivos muy importantes, así como la Villa 360 o la Serie por la Supervivencia, por lo que los rojos habían estado cabizbajos y por un momento lo que eran tensiones y pleitos se volvió un ambiente de tragedia y los problemas eran entre los escarlatas que se peleaban por perder sus puntos.

Pero ahora que los rojos están comenzando a retomar la fuerza y han tenido triunfos importantes en esta semana, como lo fue el ganar la primera Villa 360 de la semana 17, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, pues en su competencia por la última Villa 360 de la semana 18, los festejos se salieron de control, especialmente los del 'Mono' y Adrián.

En el primer enfrentamiento, el denominado 'Mufasa' se enfrentó en contra de César Villaluz, resultando en ser el jugador de beisbol el que lograra ganar el primer punto para la Villa 360, por lo que comenzó a festejar gritando que como siempre él sacando los primeros puntos, por lo que Humberto Noriega comenzó a pedirle que dejara de gritar y que se callara, mientras que 'El Mono' se metió para también encarar a Leo.

Ante esto, se hicieron de dimes y diretes en el que Adrián dijo que así como ellos lo hacían al ganar, como el triunfador de la carrera lo iba a disfrutar y lo iba a festejar, pero como Osuna siguió gritándole de cosas, como que debería controlarse le gritó que se callara, a lo que Mario respondió fingiendo que el atleta de los azules tenía mal aliento, tapándose la nariz y abanicándose el rostro para esparcirlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui