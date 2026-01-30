(VIDEO) Carlos Trejo golpea un árbol y se convierte en el hazmerreír antes de enfrentar a Alfredo Adame

Ciudad de México. - Carlos Trejo, conocido como el cazafantasmas, es un popular escritor y, en general, una figura bastante controversial dentro del mundo del espectáculo, pues este personaje volvió a colocarse en el ojo del huracán tras confirmar que peleará con el más reciente ganador de la primera temporada del exitoso reality show de TV Azteca, La Granja VIP, conducido por Adal Ramones.

Por lo tanto, este investigador de fenómenos paranormales se enfrentará al exgalán de telenovelas Alfredo Adame en marzo de 2026 en la Arena Monterrey, como parte del evento Ring Royale 2026. Para nadie es un secreto que ambos llevaban bastantes años sosteniendo una mala relación, marcada por insultos y constantes polémicas mediáticas. Todo parece indicar que finalmente podrán liberar la frustración y enemistad que los ha caracterizado durante décadas.

Entrenamiento

En redes sociales se volvió viral un video donde se observa a la personalidad de internet supuestamente preparándose para el combate que se avecina; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la peculiar manera en la que está intentando ponerse en forma, ya que comenzó a golpear, a base de puñetazos, un árbol centenario que, según diversos reportes, tiene aproximadamente 50 años de antigüedad.

Próxima pela

En lo que respecta a los usuarios, muchos se divirtieron por un momento, catalogando la escena como "ridícula" y señalando que parecía haber visto demasiadas películas. De hecho, una gran parte de los internautas mencionó que quizá, después de todo, el vencedor podría ser el tapatío. Cabe señalar que en los últimos meses se han puesto muy de moda este tipo de enfrentamientos, en los que diversas celebridades se comprometen a subir a un ring, como ocurrió recientemente con Karely Ruiz y Marcela Mistral.

uD83DuDCA5 Carlos Trejo entrena BRUT4LM3NTE con árbol de 50 años ¡Va por Adame en el C0MB4TE! uD83EuDD4AuD83CuDF33#ebninforma #ernestobuitronnews #CarlosTrejo #alfredoadame pic.twitter.com/YsOWOPenWG — ERNESTO BUITRON NEWS ? (@ERNESTOBUITRON) January 29, 2026

Con respecto a Alfredo, fue justo ayer, 29 de enero de 2026, cuando te informamos en TRIBUNA que un tribunal de la Ciudad de México resolvió que Alfredo Adame es civilmente responsable por daño moral en contra de la actriz Diana Golden, quien en 2020 rompió el silencio sobre los maltratos de los que fue víctima durante el periodo en el que el conductor de televisión mexicano fue su esposo.

Fuente: Tribuna