(VIDEO) La acusan de "ratera": Dayane Chrissel llega entre abucheos a los TikTok Awards México 2026

Ciudad de México. - Una de las creadoras de contenido mexicanas más influyentes de su generación es, sin duda alguna, Dayane Espinoza, quien gracias a su notable crecimiento en la plataforma china logró ganarse el apodo de la reportera de TikTok. Incluso, los internautas ya identifican fácilmente sus videos por su popular frase "¡Chisme Potente!", pero pese al gran éxito que ha cosechado, ahora está siendo cancelada por nada menos que por los propios periodistas de espectáculos.

De hecho, uno de los primeros en iniciar esta polémica fue el presentador de televisión Edén Dorante. En su clip se observa cómo la influencer llega a los TikTok Awards México 2026, pero de inmediato comienzan los abucheos, en los que le gritaban desde "ratera" hasta que ya era momento de que diera "mérito a los que sí trabajan". La joven, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y portaba un elegante vestido plateado, decidió seguir su camino sin detenerse y no responder a los señalamientos.

"Dayane Chrissel es abucheada a su llegada a los TikTok por tomar contenido e información que no es de ella", escribió Dorante. Por su parte, en la sección de comentarios algunos usuarios se dedicaron a respaldar a los comunicadores, pues aseguran que ella toma como referencia situaciones relacionadas con famosos de otros medios y no otorga el crédito correspondiente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce por completo si estas acusaciones son reales o si se trata únicamente de rumores.

No respondió a las acusaciones

De igual manera, en otro video que circula en X (antes Twitter), un hombre le pregunta cuál es su opinión respecto a estos señalamientos, a lo que ella simplemente opta por saludarlo, sonreír y, antes de alejarse, decir de manera muy alegre: "acabamos de ganar". Lo anterior debido a que justo anoche se llevó a cabo en la Ciudad de México dicho evento anual, el cual busca premiar a las personalidades más influyentes de la red social.

La acusan de recibir dinero por hablar bien de los artistas

En la misma publicación, la usuaria @yeni_ponce95 escribió: "Prefiero mil veces a Pablo, ella por quedar bien con muchos famosos da las notas como no son, no le importa crear un chisme o si afecta al artista, a ella le pagan para hablar bien de fulanito o mal", comentario que fue respaldado por @andrea23029, quien expresó: "Sí me di cuenta de eso apenas, tenía otra imagen de ella, pero cayó de mi gracia hace poco, justo porque me di cuenta de que hace eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui