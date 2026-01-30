VIDEO: Olivia Collins sufre terrible accidente en plena rueda de prensa; se golpeó la cabeza

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Olivia Collins, desgraciadamente mientras que estaba saliendo de su rueda de prensa, desgraciadamente perdió el equilibrio y también sufrió terrible accidente que causó pánico, debido a que en este se llevó un fuerte golpe en la cabeza, incluso ella misma declaró que se había asustado mucho porque pensó que hasta había perdido la conciencia.

Collins el pasado jueves 29 de enero, se presentó en el Teatro Hidalgo para ofrecer una conferencia de prensa junto al elenco de su nueva puesta en escena, que ella protagoniza, Si Soy Yo No Eres Tu, producida por Juan Torres, en la que hablaron del gran estreno, un poco de los personajes y la preparación que han tenido para llevar la historia hacía el público, además de aprovechar para hablar con respecto al tema tan polémico que enfrenta Maribel Guardia.

En la rueda de prensa, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, apoyó y defendió a Maribel de las acusaciones tan severas que hizo Imelda Tuñón en su contra, afirmando que su miga jamás haría nada para dañar a su nieto y todo lo que hizo fue para darle una vida mejor: "Es muy triste, porque Maribel es una gran mujer, un gran ser humano, una abuela espectacular, una esposa espectacular".

Mientras que Collins iba caminando, uno de sus tacones se quedó enredado con cables del equipo de sonido que estaban en el piso, y no logró recuperar el equilibrio, por lo que se cayó, pero al caer se golpeó con fuerza la cabeza, por lo que se quedó varios segundos sentada y sin hablar, visiblemente afectada, hasta que llegaron varios de sus compañeros y el productor para ver que pasaba.

Una vez que se recuperó, Collins hizo de su buen humor para revelar que se encontraba bien, que solamente fue el susto y no pasó a mayores: "Ya están aquí todos, viendo la caída, me rompí la pierna… no es cierto. Estoy bien, chicos". Pero, antes de concluir con la entrevista, también declaró que se asustó, debido a que cuando golpeó su cabeza con ese equipo, en realidad sintió que se desmayó pero que se sentía mejor.

Fuente: Tribuna del Yaqui