¿Abandona 'Exatlón México'? Tras accidente, Ernesto Cazares reaparece y médicos le prohíben competir

Ciudad de México.- Después de sufrir terrible accidente en competencia y tener que recibir puntadas, el reconocido atleta parkourista, Ernesto Cazares, el pasado viernes 30 de enero, reapareció con los azules y tras una porra de celebración al verlo caminar sin muletas o algún otro apoyo, les reveló que no podrá competir por órdenes de los médicos, ¿acaso deberá de abandonar Exatlón México?

Como se sabe, en esta nueva temporada del reality deportivo de TV Azteca, ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, debido a que en las últimas semanas se han visto pausadas carreras por fuertes golpes, caídas, e incluso han habido atletas que tuvieron que abandonar las playas de la República Dominicana por esto, como fue el caso de Aristeo Cazares y Paola Peña, que incluso entraron al quirófano por esto.

Desgraciadamente, una vez más Ernesto ha tenido la mala suerte de ser quién recibió atención médica, debido a que mientras que estaban compitiendo por la Villa 360 el pasado jueves 29 de enero, sufrió un resbalón en la pista, dándose un fuerte golpe con las barandas, lo cual ocasionó que se le abriera la rodilla y además se pensó que se habría roto uno de los huesos de esta parte de su anatomía, y fue hospitalizado, donde se le suturó y le hicieron estudios.

Tras terminar con todos los estudios, el pasado viernes 30 de enero del 2026, el denominado 'Golden Boy' regresó con su equipo a la Villa 360, y reveló a sus compañeros que el golpe en su rodilla sí fue intenso y peligroso, debido a que tuvieron que ponerle seis puntadas, pero que afortunadamente no hay una lesión en los músculos o el hueso, o sea, no hay fractura de ningún tipo, por lo que no deberá de abandonar el reality deportivo.

Pero, aunque no tiene fractura, antes de comenzar la Serie por la Supervivencia, el presentador de la emisión deportiva, Antonio Rosique, anunció que debido a las puntadas que tiene el atleta de los azules, deberá de descansar varios días, por lo cual no podrá competir por lo menos lo que resta de esta semana 18 y parte de la semana 19, así que sus compañeros deberán de turnarse las competencias que tenía Ernesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui