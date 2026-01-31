¿De qué murió Catherine O'Hara? Filtran llamada al 911 ante crisis de la actriz de 'Mi Pobre Angelito'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que se anunciara el lamentable fallecimiento de la querida actriz, Catherine O'Hara, a través de las redes sociales de un medio estadounidense se ha filtrado audio de la llamada al 911 que hicieron ante la crisis de salud de la estrella del exitoso filme navideño, Mi Pobre Angelito, en el que se sabe un poco de sus últimos momentos con vida, ¿de qué murió?

La mañana del pasado viernes 30 de enero del 2026, a través del medio TMZ se informó que la estrella del clásico de Navidad y de filmes como Beetlejuice, perdió la vida a sus 71 años de edad de manera inesperada. En el momento de darse la tan lamentable noticia, se desconocía las causas del deceso de la querida estrella de Hollywood, por lo que hubo muchas especulaciones al respecto hasta ahora.

Este sábado 31 de enero, a través del mismo medio, TMZ, se ha filtrado que la reconocida actriz de series como Schitt's Creek, poco antes de su lamentable fallecimiento logó llamar al 911 para solicitar una ambulancia. El medio estadounidense antes mencionado, también compartió en su cuenta de Instagram un pequeño fragmento del audio de la llamada, que quedan registrados en los servidores.

En el audio se puede escuchar como hay una persona, que no es la querida actriz canadiense, en la que señala: "Incident rescue 19 breathing difficulties", lo cual se traduce como "Rescate de incidentes 19, dificultades respiratorias". Aunque no se sabe quién es la persona que llamó, con esto se revela que el motivo pudo haber sido un paro respiratorio a causa que llevó a la muerte a Catherine a sus 71 años de edad.

Cabe mencionar que además de esta llamada, aunque la familia no se ha pronunciado oficialmente a este complicado momento, la agencia de relaciones públicas de O'Hara, compartió que su deceso se debió a una "breve enfermedad", sin embargo, no revelaron cuál fue este padecimiento, ni tampoco dieron detalles sobre los últimos momentos de vida. Hasta el momento, de Mi Pobre Angelito, solo Macaluay Culkin se ha pronunciado, pero en la industria, cientos ya han dejado sus condolencias, como el director de cine, Martin Scorsese.

Fuente: Tribuna del Yaqui