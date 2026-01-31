Ferka arremete en contra de Jorge Losa por hablar de su separación y le manda mensaje: "Supérame"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora mexicana, Ferka, recientemente brindó una entrevista en la que se mostró molesta y arremetió en contra de su expareja, el polémico galán de melodramas de origen español, Jorge Losa, por seguir hablando de su separación, por lo que ante las cámaras y de manera privada le mandó un contundente mensaje en el cual le pide que ya la supere.

Como se sabe, a mediados del 2025, después de haberse reconciliado y superado la infidelidad del reconocido exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, la también actriz de melodramas, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, confirmó su separación de Losa. En ese momento, ambos dejaron en claro que fue una decisión mutua, y la actriz declaró que piensa enfocarse en su trabajo y sus proyectos personales.

Pese a que han pasado seis meses desde esta separación, el exparticipante de Guerreros 2020, declaró que tuvo que tomar distancia, pero que quiere mucho al pequeño Leonel Estrada Quiroz, lo cual a la presentadora no le pareció correcto y pidió que ya se dejara en el pasado el tema del su exromance: "Cerré el año cerrando ciclos y poniendo límites a mi persona. Fue un año grandioso pero personalmente fue complicado terminé mi relación, me mudé, me alejé de gente que solo me drenaba".

La exparticipante de Inseparables mencionó que desde su punto de vista, no es bonito que siga hablando de ellos cuando ya han pasado muchas cosas a raíz de esa separación, por lo que le manda a decir que ya la supere, que siga con su camino como mejor le parezca sin ella: "Ya actualícense, pasaron seis meses, ya es 2026. Yo regresé de vacaciones en 2026 y lo primero que veo en redes es una entrevista de él hablando de mí. Para mí es como: 'manito, sigues hablando de mí, ya supérame, no me parece bonito'".

Ante esto, la presentadora de Venga la Alegría Fin de Semana, destacó que para ella fue una relación muy bonita y que tenía muchos planes a futuro, pero que al final no se pudo, y así como ella ha decidido mantener muchas cosas en silencio, espera que él también se calle cosas que deben de ser privadas: "Sí fue una relación que para mí fue importante, que la cuidé, la respeté y la valoré porque tenía un plan con él. Creo que hay que guardar esas cosas entre nosotros y no está padre".

Finalmente, la exhabitante de La Casa de los Famosos México pide que ya se enfoque en sus proyectos y en los que tiene que hacer, y que deje de hablar de ella y de su hijo, incluso afirmó que ya se lo pidió de forma explícita y directa por un mensaje de texto: "Habla de tus proyectos, de tus méritos propios, no sé, habla… pero ¿por qué hablar de algo que ya pasó? Sí me agüito. Sí le mandé un mensaje, ya sabes, no me ando con medias tintas. Por supuesto le mandé un mensaje y le dije: 'Deja de hablar de mí y de mi hijo, ya no estamos en tu vida'".

Fuente: Tribuna del Yaqui