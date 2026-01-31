"Fue espantoso" Daniela Magún, devastada, al enterarse por Pepillo Origel de muerte de actor de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y cantante mexicana, Daniela Magún, recientemente reveló que hace poco se quebró devastada, debido a que a través de las redes sociales del periodista y presentador mexicano, Pepillo Origel, de la presunta muerte de actor de Televisa que es un muy querido amigo.

Actualmente, en redes sociales se ha comenzado a usar la Inteligencia Artificial para compartir noticias falsas, usando el rostro y voz de famosos, como ocurrió hace poco con Galilea Montijo, que usaron su imagen para un video sobre el presunto deceso de Lety Calderón. Desgraciadamente, Magún confesó que ella al igual que muchos, fue víctima de algo parecido, aunque no directamente de la fuente, sino de un periodista que replicó la información.

Durante una sección de Netas Divinas, sobre cosas absurdas que creyeron de Internet, la integrante del famoso grupo pop de los 90's, Kabah, confesó que un amigo suyo famoso, del que no quiso decir nombre, enfrenta una terrible enfermedad, y que Origel publicó en su Instagram que falleció, haciendo que ella sintiera que el mundo se le venía encima: "Fue espantoso. Tengo un amigo muy, muy querido que no la está pasando nada bien por una enfermedad y Juan José Origel publicó que había muerto. Yo me quebré llorando en el segundo que lo vi".

La intérprete de temas como Te Necesito, declaró que trató de calmarse, que en medio de la tormenta que invadía su mente, se frenó y comenzó a dudar de la noticia, al preguntarse porque sabía por el presentador de Con Permiso y no por la familia, al ser tan cercanos, por lo que decidió esperarse un segundo antes de hacer algo: "No te puedo explicar lo que sentí. Pensé: ¿por qué me estoy enterando por Pepillo?, ya me hubieran avisado".

Finalmente, Daniela mencionó que Pepillo salió a enmendar su error, se disculpó, reveló que lo vio de otro periodista que es 100 por ciento confiable y por eso lo replicó, señalando que aunque explicó, ella ya había pasado por una crisis muy profunda por este motivo: "Luego Pepillo pidió una disculpa porque él lo vio de otro periodista, pensó que era una fuente confiable y lo replicó. Pidió perdón a todos los que afectó. Pero yo la verdad tuve una crisis de tristeza y de llanto

Fuente: Tribuna del Yaqui